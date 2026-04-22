Beijing será sede de los II Juegos Mundiales de Robots Humanoides en agosto

BEIJING, Los II Juegos Mundiales de Robots Humanoides se celebrarán en Beijing del 22 al 26 de agosto, con más de 30 eventos que mostrarán los últimos avances en la inteligencia incorporada y las capacidades de manipulación precisas, según anunciaron los organizadores en una conferencia de prensa el martes.

La competencia de este año consta de dos categorías principales: los eventos competitivos y los concursos basados ​​en situaciones prácticas, informó el Diario de Ciencia y Tecnología.

La categoría competitiva comprende 26 eventos en nueve disciplinas: atletismo, fútbol, ​​gimnasia, halterofilia, artes marciales, baile callejero, danza deportiva, tira y afloja y «touhu» («lanzar flechas a un jarro», en chino), un juego tradicional chino de precisión derivado de antiguos rituales de tiro con arco.

La categoría basada en situaciones prácticas incluye seis eventos ambientados en entornos reales, como fábricas, hoteles, hogares, centros de respuesta a emergencias, hospitales y espacios comerciales.

En comparación con los Juegos inaugurales, los eventos de este año se han perfeccionado por completo para mostrar mejor el avance de la tecnología robótica y sus aplicaciones prácticas tanto en los entornos industriales como cotidianos, a la vez que se han hecho las competiciones más desafiantes y atractivas, declararon los organizadores.

Cabe destacar que los robots futbolistas han mejorado sus habilidades para driblar en movimiento y realizar paradas espectaculares, y su nivel competitivo ha pasado de «preescolar» a «juvenil», afirmó Jiang Guangzhi, director de la Oficina Municipal de Economía y Tecnología de la Información de Beijing.

Jiang agregó que se espera que los robots atletas ofrezcan actuaciones más impresionantes, demostrando mayor autonomía, destreza y practicidad.

Por primera vez, la carrera de 100 metros se ha convertido en una prueba totalmente autónoma. Los Juegos también han introducido tareas que requieren manipulación precisa, como clasificar ropa en el hogar, combatir incendios en situaciones de emergencia y preparar alimentos en establecimientos comerciales.

Además, los eventos basados ​​en situaciones prácticas ya no se celebrarán en recintos simulados, sino en entornos reales como fábricas, hoteles y casas modelo, impulsando así a los robots humanoides de ser meras herramientas de demostración hacia la productividad práctica, afirmó Jiang.

Los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides, celebrados en agosto de 2025, trajeron a 280 equipos y más de 500 robots humanoides desde 16 países.

Con información de Xinhua