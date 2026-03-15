Steffi, la «Barbie del socialismo», cumple 60 años

Por Marie Frech (dpa)

Waltershausen/Erfurt (Alemania), 15 mar (dpa) – La muñeca Steffi fue la respuesta a la Barbie estadounidense, que con su cuerpo esbelto de plástico, una mirada fresca y una melena de pelo sintético buscaba convertirse en la favorita de las habitaciones infantiles de la extinta República Democrática Alemana (RDA).

La también denominada «Barbie del socialismo» surgió asimismo como respuesta a la muñeca Petra, producida en Alemania Occidental: Pero, a diferencia de la producida por el gigante estadounidense Mattel, ya no se encuentra en las estanterías de las jugueterías, sino que 60 años después de su lanzamiento vive en museos, en los recuerdos de la infancia, mercados online y colecciones privadas.

ARCHIVO – Una muñeca Steffi con el pelo rubio y un mono de colores en el Museo Alemán del Juguete de Sonneberg. Foto: Michael Reichel/dpa

Madres, hijas, imágenes de la mujer

Según investigaciones realizadas en los archivos del Museo del Castillo de Tenneberg, en Waltershausen, una pequeña ciudad de Turingia que fue durante mucho tiempo el centro de producción de las muñecas, al igual que Ruth Handler -la creadora de Barbie- le puso el nombre de su hija al juguete, también lo hizo así Margot Schmied, la diseñadora de Steffi.

Barbie se presentó al mundo por primera vez en 1959 en una feria de juguetes en Estados Unidos, inspirada en la muñeca alemana Bild-Lilli, que a su vez se basaba en un cómic sexualizado publicado en un periódico sensacionalista.

El cuerpo de Steffi, fabricada desde 1966, es más robusto que el de Barbie. También su ancha frente resulta inusual desde la perspectiva actual. Otros consideran que el cuerpo de una mujer adulta se reproduce de forma al menos algo más realista. Al mismo tiempo, surge la pregunta: ¿era una cintura de avispa, combinada con un busto generoso y piernas largas, también un ideal socialista?

Delineador de ojos grueso y peinado con secador

La Oficina Alemana de Patentes y Marcas escribe en una comparación entre ambas muñecas de moda que Steffi resultaba «más madura y femenina» que las Barbies.

«Su maquillaje es un reflejo de la época: en los años sesenta, el delineador de ojos se aplicaba con trazos gruesos y la sombra era de color verde azulado o turquesa. Esto hacía que Steffi pareciera mucho más severa, pero así era la moda», describe Bettina Dorfmann, una experta en muñecas que posee una gran colección de Barbies y varios ejemplares de Steffis.

«Mientras que a la Barbie se le dio rápidamente un rostro más moderno y juvenil, el de Steffi se mantuvo igual. Además del maquillaje, Steffi solía llevar un peinado voluminoso con secador, hecho de pelo sintético», explica. Dorfmann se deshace en elogios sobre su calidad: «Era un material muy bonito que no se enredaba tan fácilmente».

Una fábrica de muñecas de propiedad estatal

La muñeca Steffi se fabricaba en la empresa de propiedad estatal Puppenfabrik Biggi, de Waltershausen: unas fotos históricas muestran a mujeres colocando las piezas en la cadena de montaje de la planta.

Según la ciudad de Waltershausen, cuando la economía de la RDA se derrumbó se produjeron dos grandes oleadas de despidos en la fábrica, y la reunificación no mejoró la situación. Aún hoy, el Museo del Castillo de Tenneberg da testimonio de la larga tradición de fabricación de muñecas de esta pequeña ciudad.

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Con información de AGENCIA DPA