Urgente!

Steffi, la «Barbie del socialismo», cumple 60 años
Comité Central de PCCh y Consejo de Estado felicitan a delegación china de Paralímpicos de Invierno
Muere en un accidente de tráfico el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra
Acuerdo comercial Ecuador–Estados Unidos abre debate por su carácter “asimétrico”
March 15, 2026

Comité Central de PCCh y Consejo de Estado felicitan a delegación china de Paralímpicos de Invierno

  • marzo 15, 2026
  • 0
  • 117
  • 2 Min Read

   BEIJING, 15 mar (Xinhua) — El Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y el Consejo de Estado enviaron hoy domingo un mensaje de felicitación a la delegación china participante en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y la elogiaron por encabezar tanto el medallero de oro como el general.

   La delegación, que ganó 15 medallas de oro, 13 de plata y 16 de bronce, fue encomiada por conseguir el reconocimiento para la patria y para el pueblo chino.


Liu Zixu (d), y Mao Zhongwu, de China, festejan al término de la final de individual masculino (Xinhua/Lian Zhen)    

Los atletas demostraron la resiliencia y el optimismo de los chinos con discapacidades en la nueva era, señaló el mensaje, y añadió que compitieron limpiamente, se comunicaron amistosamente y fortalecieron la amistad con sus pares de todo el mundo.

   La delegación fue instada a seguir la guía del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era, alcanzar logros más destacados y promover el desarrollo integral y de alta calidad de los programas relacionados para las personas con discapacidades en China.

   A los atletas también se les alentó a hacer nuevas contribuciones a la gran causa de construcción de un gran país y a promover la revitalización nacional en todos los frentes mediante la modernización china. Fin

Con información de la AGENCIA XINHUA

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020