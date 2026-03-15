Comité Central de PCCh y Consejo de Estado felicitan a delegación china de Paralímpicos de Invierno

BEIJING, 15 mar (Xinhua) — El Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y el Consejo de Estado enviaron hoy domingo un mensaje de felicitación a la delegación china participante en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y la elogiaron por encabezar tanto el medallero de oro como el general.

La delegación, que ganó 15 medallas de oro, 13 de plata y 16 de bronce, fue encomiada por conseguir el reconocimiento para la patria y para el pueblo chino.



Liu Zixu (d), y Mao Zhongwu, de China, festejan al término de la final de individual masculino (Xinhua/Lian Zhen)

Los atletas demostraron la resiliencia y el optimismo de los chinos con discapacidades en la nueva era, señaló el mensaje, y añadió que compitieron limpiamente, se comunicaron amistosamente y fortalecieron la amistad con sus pares de todo el mundo.

La delegación fue instada a seguir la guía del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era, alcanzar logros más destacados y promover el desarrollo integral y de alta calidad de los programas relacionados para las personas con discapacidades en China.

A los atletas también se les alentó a hacer nuevas contribuciones a la gran causa de construcción de un gran país y a promover la revitalización nacional en todos los frentes mediante la modernización china. Fin

Con información de la AGENCIA XINHUA