Urgente!

Muere en un accidente de tráfico el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra
Acuerdo comercial Ecuador–Estados Unidos abre debate por su carácter “asimétrico”
UEFA cancela la Finalissima entre Argentina y España
Jürgen Habermas, la fecundidad de las Humanidades y la Teoría Crítica de la Sociedad
March 15, 2026

Muere en un accidente de tráfico el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra

  • marzo 15, 2026
  • 0
  • 61
  • 2 Min Read

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) –

Este domingo ha fallecido en un accidente de tráfico Napoleón Becerra García, candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú) a la Presidencia de Perú previstas para el próximo 12 de abril.

Becerra falleció tras sufrir un accidente en la carretera Los Libertadores a la altura de Huancavelica, según ha explicado una portavoz del PTE-Perú, Emily Silva, en declaraciones a la emisora RPP.

Becerra tenía programada una actividad de campaña para la mañana del domingo en el distrito de Tambo, en la provincia de La Mar. Sin embargo, la camioneta en la que se desplazaba se salió de la vía, según ha relatado el alcalde de Pilpichaca, Balvín Huamaní.

El candidato fue trasladado hacia un centro de salud local, pero falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Otras tres personas que viajaban en el mismo vehículo han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, y han sido trasladadas a Ayacucho.

Becerra aparece en 22º puesto en intención de voto en la última encuesta publicada por ‘La República’ y elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) el pasado viernes. Ninguno de los candidatos supera el 12 por ciento de apoyo, liderados por Rafael López Aliaga (Renovación Popular, 11,7 por ciento) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular, 9,4 por ciento).

Un 35 por ciento de los encuestados no elige a ninguno de los candidatos: el 16,2 por ciento no precisa, el 13,6 por ciento responde ninguno, el 4,2 por ciento votará en blanco o nulo y el 1,2 por ciento no irá a votar.

Con información de EUROPA PRESS – Imagen La República Perú

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024