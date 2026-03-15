Venezuela desestima la propuesta sobre arancel cero con Colombia por sanciones

Caracas, 15 mar (Sputnik).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló el sábado que su país no puede acoger la propuesta que realizó el mandatario colombiano, Gustavo Petro, sobre un arancel cero en los productos comercializados entre Caracas y Bogotá, debido a las sanciones que pesan contra la nación caribeña.

«Yo le voy a responder: presidente Petro, nos gustaría, pero no se puede, porque el pueblo venezolano está sancionado, el pueblo productor venezolano está sancionado, el pueblo agroindustrial venezolano está sancionado, no podemos ir en igualdad de condiciones y nosotros tenemos que acompañar a nuestro país productivo para que en esas condiciones de desigualdad podamos ir nosotros a un comercio exterior que beneficie al pueblo venezolano», expresó Rodríguez durante una actividad por el Día del Pescador.

Más temprano, Petro propuso el establecimiento de un arancel cero en toda la comercialización binacional, integración energética plena priorizando energías limpias.

Al respecto, Rodríguez pidió el levantamiento de las sanciones impuestas por EEUU contra su país.

«Llamo a la unión nacional, llamo a todo el pueblo de Venezuela, todos unidos con un solo clamor: que quiten las sanciones ilícitas a Venezuela, que levanten ya el bloqueo a nuestro país, presidente (Donald) Trump es el sentir de un pueblo, pero también es la forma de que América Latina a la cual usted se ha referido pueda marchar junto a un crecimiento acompasado en equilibrio», comentó.

La propuesta de Petro surgió un día después de que se celebrara en Caracas un encuentro entre autoridades venezolanas y colombianas en las que abordaron temas de seguridad, comercio, turismo y energía.

El encuentro se dio tras el aplazamiento de la bilateral entre los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, que estaba prevista para celebrarse cerca del puente fronterizo entre Villa del Rosario (Colombia) y Tienditas (Venezuela).

En un comunicado, Caracas atribuyó la suspensión de la bilateral a una «fuerza mayor», sin que se dieran más detalles, aunque ambos gobiernos aseguraron que buscarán reprogramarla pronto.

Con información de AGENCIA SPUTNIK