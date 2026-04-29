Sector de comercio electrónico de China registra crecimiento estable en el primer trimestre de 2026 

BEIJING, El sector del comercio electrónico de China registró un crecimiento estable en el primer trimestre de 2026, gracias al impulso brindado por políticas de apoyo y campañas promocionales, informó hoy miércoles el Ministerio de Comercio chino.
Las ventas minoristas en línea del país, tanto de bienes como de servicios, crecieron un 8 por ciento interanual en los primeros tres meses del año, y las primeras representaron el 24,8 por ciento de las ventas totales de bienes de consumo, según datos del ministerio.
Entre enero y marzo, las ventas de gafas inteligentes y cámaras digitales se dispararon en un 161,9 y un 71,5 por ciento interanual, respectivamente, mientras que las de viajes reservados en línea aumentaron un 33,4 por ciento y las de servicios de catering lo hicieron en un 21,6.
Los correspondientes a productos agrícolas se incrementaron en un 14,7 por ciento interanual en el mismo período, y el valor de transacción del comercio electrónico de los principales productos industriales aumentó un 10,5 por ciento, de acuerdo con la cartera.
Impulsados por la iniciativa de comercio electrónico de la Franja y la Ruta, algunos países socios presentaron un fuerte aumento en las exportaciones a China, señaló la misma fuente e indicó que las ventas minoristas en línea de café en grano de Indonesia, productos de limpieza facial de Hungría y ciruelas de Chile se dispararon un 284,9, un 186,6 y un 133,2 por ciento, respectivamente.
Con información de Xinhua