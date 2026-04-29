5 destinos cerca de Quito para escapar del tráfico en el feriado del Día del Trabajo

Opciones a menos de dos horas combinan naturaleza, relax y aventura sin alejarse demasiado

Con la llegada del feriado por el Día del Trabajo, miles de quiteños buscan salir de la rutina sin quedar atrapados en largas filas de autos. La clave está en elegir destinos cercanos, accesibles y con buena oferta turística.

A menos de dos horas de Quito, existen opciones ideales para una escapada rápida que combinan montañas, aguas termales, senderismo y gastronomía local.

Papallacta: aguas termales y relax en la montaña

Ubicado a aproximadamente una hora y media, Papallacta es uno de los destinos favoritos en feriados cortos.

Aquí puedes disfrutar de piscinas termales rodeadas de montañas, probar comida típica serrana y realizar caminatas en la Reserva Ecológica Cayambe-Coca.

Mindo: naturaleza, cascadas y aventura

A unas dos horas hacia el noroccidente, Mindo es ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza.

Entre sus principales atractivos están el canopy, cascadas, observación de aves y el famoso chocolate artesanal.

Eso sí, es uno de los destinos más visitados, por lo que conviene salir temprano.

Pululahua: camina dentro de un volcán

La Reserva Geobotánica Pululahua es una opción cercana (menos de una hora) y perfecta para una caminata tranquila.

Su principal atractivo es que permite recorrer el interior de un cráter volcánico habitado, con miradores espectaculares y rutas accesibles.

Ruta Escondida: pueblos y tranquilidad rural

La llamada Ruta Escondida incluye localidades como Perucho, Puéllaro y Chavezpamba, ubicadas a poco más de una hora desde el norte de Quito.

Es una alternativa menos concurrida, ideal para disfrutar de paisajes rurales, gastronomía local y un ambiente relajado lejos del turismo masivo.

Parque Nacional Cotopaxi: volcanes y paisajes únicos

A cerca de una hora y media, el Parque Nacional Cotopaxi sigue siendo uno de los destinos más impresionantes del país.

Ofrece caminatas, fotografía de paisajes y vistas del volcán Cotopaxi.

Durante feriados suele llenarse al mediodía, por lo que se recomienda llegar temprano.

Claves para evitar el tráfico en el feriado

Si quieres aprovechar al máximo tu viaje, ten en cuenta estas recomendaciones:

Sal antes de las 07:00

Evita regresar el último día después de las 16:00

Prefiere destinos menos concurridos como Pululahua o la Ruta Escondida

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Con información de El Universo