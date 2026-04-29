Más de 120.000 personas saldrán de Quito en el feriado: así será la movilización y el impacto turístico

El feriado del Día del Trabajo activa un éxodo masivo desde la capital mientras el sector turístico busca reinventarse

El feriado por el Día del Trabajo provocará una salida masiva desde Quito.

Se estima que más de 120.000 personas viajarán hacia distintos destinos del país, en un contexto marcado por incentivos económicos, restricciones de seguridad y expectativas moderadas para el turismo local.

El asueto, que en 2026 se extiende excepcionalmente a cuatro días, fue dispuesto mediante decreto del presidente Daniel Noboa, incluyendo la suspensión de la jornada laboral el jueves 30 de abril.

Movilización masiva en terminales terrestres

Desde el miércoles 29 de abril se activó un plan operativo en las terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén.

Las proyecciones del Municipio apuntan a:

87.395 pasajeros desde Quitumbe

36.450 desde Carcelén

Total estimado: 123.845 viajeros

Esto representa un incremento del 10 % frente al mismo feriado de 2025.Para cubrir la demanda, se habilitarán más de 6.200 frecuencias de transporte interprovincial.

Medidas especiales: IVA reducido y toque de queda

Durante el feriado, el Gobierno aplicará una reducción del IVA del 15 % al 8 % en servicios turísticos, buscando incentivar el consumo interno.

Sin embargo, también se implementará un toque de queda en varias provincias, incluida Pichincha, desde el 3 hasta el 18 de mayo, entre las 23:00 y las 05:00, lo que podría influir en los planes de viaje.

Quito, más emisora que destino turístico

A pesar del alto flujo de salida, el sector turístico local reconoce una realidad: Quito no es un destino fuerte en feriados.

Según voceros del sector hotelero, la capital funciona principalmente como punto de partida hacia lugares como playas, la Amazonía o ciudades como Cuenca y Baños de Agua Santa.

Incluso destinos cercanos como Mindo o el Chocó Andino concentran más movimiento que la propia ciudad.

Turismo de compras: la apuesta para reactivar Quito

Ante este panorama, el sector empresarial plantea una estrategia distinta: posicionar a Quito como un destino de compras.

La propuesta se basa en que la ciudad cuenta con centros comerciales, marcas internacionales, gastronomía y entretenimiento que no están disponibles en otras localidades del país.

El objetivo es atraer turismo interno que combine compras, ocio y experiencias urbanas, especialmente durante feriados.

Claves para los viajeros

Las autoridades recomiendan:

Comprar pasajes con anticipación

Planificar horarios considerando el toque de queda

Evitar horas pico en terminales

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Reducción del IVA en turismo: cómo aplica en feriados

Con información de El Universo