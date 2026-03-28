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Rumichaca reabre tras 19 días de bloqueo pero sigue el conflicto arancelario
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March 28, 2026

Rumichaca reabre tras 19 días de bloqueo pero sigue el conflicto arancelario

  • marzo 28, 2026
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Luego de casi tres semanas de interrupción del tránsito, los gremios de transporte y comercio de Ipiales confirmaron el levantamiento del bloqueo en el Puente Internacional de Rumichaca, previsto para la mañana de este viernes 27 de marzo de 2026. La medida había frenado el flujo de mercancías entre Colombia y Ecuador, afectando uno de los pasos fronterizos más dinámicos de la región andina.

La decisión fue anunciada la noche del jueves 26 de marzo por el Comité de Paro Gremial, que consideró cumplido su objetivo de forzar un acercamiento diplomático entre ambos países. Sin embargo, el conflicto de fondo sigue sin resolverse: las sobretasas que motivaron la protesta continúan vigentes y no existe aún una solución técnica acordada.

Según informó Óscar Obando, dirigente del gremio, las reuniones sostenidas el 25 y 26 de marzo en el marco de la Comunidad Andina no dejaron resultados concretos ni plazos definidos para desmontar las medidas comerciales. Durante el cierre, transportistas y comerciantes reportaron pérdidas significativas, especialmente por el represamiento de productos perecederos, lo que evidenció el fuerte impacto económico de la paralización.

Con información de Informa Ecuador

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