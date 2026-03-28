OPINIÓN – Resolución de la ONU contra esclavitud muestra que el Sur Global busca justicia histórica

Moscú, 27 mar (Sputnik).- La resolución de la Asamblea General de la ONU que reconoce el comercio transatlántico de esclavos como crimen más grave destaca una creciente presión por parte de los países del Sur Global para restaurar la justicia histórica, declaró a Sputnik Galí Monastiriova, presidenta de la Asociación para la Cooperación Económica con los Países Africanos.

Esta semana, la ONU aprobó una resolución impulsada por Ghana que propuso calificar la trata de esclavos y la esclavitud como «el crimen de lesa humanidad más grave» de la historia, y fue rechazada por EEUU, Israel y Argentina.

La mayoría de los países europeos se abstuvieron de pronunciarse respecto a la moción, al igual que naciones como Australia, Canadá, Paraguay, Japón y Ucrania. La resolución fue apoyada, en cambio, por Rusia, China y la mayoría de los países de América Latina, África y Asia.

«Es un avance significativo que pone de relieve la creciente presión por parte de los países del Sur Global, en particular de la Unión Africana, en la cuestión de la justicia histórica. Si bien las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no son jurídicamente vinculantes, a diferencia de las decisiones del Consejo de Seguridad, este documento sienta un precedente político importante», afirmó Monastiriova.

Añadió que Ghana se ha convertido en los últimos años en «el centro del movimiento a favor del regreso de los descendientes de esclavos a África» y «está promoviendo activamente el tema de indemnizaciones por el pasado colonial».

La experta señaló que el hecho de que Moscú y Pekín apoyaron la resolución encaja lógicamente en su estrategia de fortalecer los lazos con el continente africano y criticar el legado colonial occidental.

Con información de AGENCIA SPUTNIK