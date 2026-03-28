Ballena, oso y pulpo: celebridades animales en la sociedad alemana

Por Stephanie Lettgen (dpa)

Hamburgo, 28 mar (dpa) – De la noche a la mañana se convierten en estrellas y todos se emocionan con ellos: ya sea la ballena jorobada frente a una playa del mar Báltico, el oso polar Knut o el pulpo Paul, el destino de los animales conmueve a la gente en Alemania. Se sigue cada uno de sus más mínimos movimientos durante semanas o meses.

ARCHIVO – El pulpo Paul, famoso por precedir los resultados de los partidos de f˙tbol, come un molusco sobre una caja con las banderas de Alemania y Argentina. Foto: Roland Weihrauch/dpa

«Las historias de animales son sencillas: no hay que preguntarse el porqué, se siente una simpatía innata que no requiere más investigación», explicó recientemente el filósofo Kai Denker en una entrevista con la agencia de noticias dpa.

Ojos redondos y tiernos, trucos ingeniosos o desamparo: una y otra vez, en las últimas décadas ha habido animales en Alemania que han atraído una atención enorme, hasta que el furor se desvaneció de repente. Algunos de estos animales queridos:

EL OSO POLAR KNUT: Knut, el oso polar nacido en 2006 en el zoológico de Berlín, se convirtió en el favorito de los medios de comunicación por ser una cría tan adorable. Tras ser rechazado por su madre, un cuidador lo crió a biberón. Las imágenes del torpe y peludo mini-Knut levantando su pequeña pata a modo de saludo en su primera aparición en 2007 dieron la vuelta al mundo. Más de once millones de visitantes vieron crecer a Knut. En 2011 murió a causa de una encefalitis.

PULPO PAUL: El astuto pulpo fue probablemente el oráculo animal más famoso. Con sus predicciones milimétricas, Paul, del acuario Sea Life de Oberhausen, fue una celebridad mundial. Participó en la Eurocopa de 2008 y en el Mundial de 2010. En el Mundial de Sudáfrica acertó el resultado de todos los partidos en los que participaba Alemania, así como el de la final entre España y los Países Bajos. Cuando Paul murió poco después, se fabricó incluso una urna con forma de pulpo.

ARCHIVO – El caimán de anteojos Sammy, sin duda el caimán más famoso de Alemania en su momento y que acaparó los titulares en julio de 1994, encontró un nuevo hogar en el zoológico de Falkenstein. Foto: Wolfgang Thieme/dpa

CAIMÁN SAMMY: Un caimán de anteojos acaparó los titulares internacionales en 1994 tras escaparse. Su propietario de entonces se llevó a Sammy de excursión a un lago artificial cerca de Dormagen (Renania del Norte-Westfalia). El animal se soltó de la correa y desapareció. Su huida mantuvo en vilo durante días a la policía, los bomberos y los medios de comunicación. Por miedo al reptil de 80 centímetros de largo y con dientes afilados como cuchillas, el lago permaneció cerrado durante días. Incluso se fundó un club de fans para el animal fugado. Tras cinco días, la escapada de Sammy hacia la libertad tuvo un final feliz: un buceador deportivo logró atraparlo con las propias manos.

BELUGA MOBY DICK: Una beluga que fue vista por mucha gente en Alemania hace 60 años se convirtió en una auténtica celebridad: el animal, de unos cuatro metros de largo, nadó río arriba por el Rin hasta Bonn y recibió el nombre de Moby Dick. La gente se agolpaba en la orilla del río para ver al visitante del Ártico. «Era un animal precioso, enorme», recordaba un testigo de la época en una entrevista. Durante las aproximadamente cuatro semanas que pasó en el río, Moby Dick perdió su blanco resplandeciente y su aspecto se volvió cada vez más moteado y gris. Tras varios giros, volvió a llegar al mar del Norte.

Con información de AGENCIA DPA