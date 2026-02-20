Robots humanoides sobresalen en celebraciones del Año Nuevo chino y van más allá de los escenarios.

BEIJING, Desde su protagonismo en la gala de la Fiesta de la Primavera hasta su presencia en actuaciones culturales locales, robots humanoides cada vez más ágiles y versátiles están dejando su huella en toda China durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar.

Cuatro destacadas empresas emergentes dedicadas a la robótica humanoide, a saber, Unitree Robotics, Galbot, Noetix y MagicLab, ocuparon un lugar central en la gala celebrada el pasado 16 de febrero, donde exhibieron sus avanzadas capacidades y demostraron el ascenso que han experimentado.

Además de su aparición en esta velada, los robots han estado presentes en eventos artísticos regionales.

En una obra de danza dramática realizada en vísperas del Año Nuevo chino en la provincia oriental de Jiangxi, dos de ellos se unieron a los artistas en bailes fluidos, al compás de canciones populares.

Fabricados por la compañía Shanghai EmbodyDeep Science and Technology Co., Ltd., fueron «invitados» al espectáculo dedicado a Tiangong Kaiwu, una enciclopedia china del siglo XVII sobre tecnología e industria.

«La representación en sí misma rinde homenaje a la tecnología y los robots que acompañaron a los actores en el escenario nos mostraron una vez más cómo la tecnología puede sorprendernos», comentó Hu Jingchen, uno de los asistentes entre el público.

«Los robots no son solo herramientas industriales.

También pueden convertirse en actores digitales y símbolos culturales dentro de las tendencias artísticas emergentes», destacó Shi Zhongwei, director ejecutivo de Shanghai EmbodyDeep al reconocer la amplitud de las posibilidades de su utilización en escenarios culturales.

También estuvieron preparados para colaborar con la compañía de la Ópera Huangmei de Anhui, reinterpretando piezas clásicas que buscaron satisfacer la demanda cultural del público y ayudar a promover el patrimonio, agregó Shi.

Antes de la llegada del Año Nuevo Chino, la Asociación de la Industria de Robótica de Shandong organizó una gala especial en la que participaron más de 200 robots y perros robóticos en 19 programas, los cuales abarcaban acrobacias, artes marciales, danza y dramas cortos.

En el espectáculo, los robots fueron bateristas en los actos iniciales, blandieron bastones fluorescentes y carteles en sincronía con las indicaciones que recibían, o pronunciaron líneas humorísticas que provocaron asombro y risas entre la audiencia.

Se les ha entrenado durante dos meses en escenarios simulados antes de subir a escena, explicó Wang Shuang, subdirectora general de Rokae (Shandong), uno de sus fabricantes.

En las instalaciones donde se llevan a cabo estos entrenamientos, ubicadas en distintas ciudades chinas, se registra una aceleración en el desarrollo inteligente.

En una escuela de robótica de Shandong se trabaja a diario con ellos en 11 categorías que incluyen clasificación de piezas de automóviles, logística industrial,servicios comerciales y cuidado en el hogar.

«Nuestro objetivo es permitirles percibir los entornos y adaptarse a ellos como lo hacen los humanos», detalló Su Kairui, director del centro de datos de entrenamiento de robots humanoides Leju (Jinan).

Impulsado por los avances en inteligencia artificial (IA), el sector de la robótica ha evolucionado más rápido de lo esperado y ha acogido la transición de los espectáculos a la vida cotidiana.

De acuerdo con el Ministerio de Industria y Tecnología Informática, la cifra de fabricantes en China en 2025 superaba los 140, quienes habían lanzado más de 330 modelos.

En esta Fiesta de la Primavera, numerosas familias están eligiendo robots con IA como sus compras festivas.

Wang Yan, residente en Jinan, adquirió uno para hacer compañía a sus mascotas, ayudar a los niños a practicar inglés y charlar con los mayores.

«Ya no es solo un juguete. Se está convirtiendo en un compañero con IA de largo plazo y en constante evolución», dijo Wang.

Confirmado.net – Xinhua