Nestlé Ecuador impulsa crecimiento con Valor Compartido

La Creación de Valor Compartido es el modelo de negocio de Nestlé Ecuador que demuestra que el crecimiento empresarial y el bienestar social pueden avanzar en la misma dirección. Bajo esta estrategia, la compañía integra el desarrollo económico con impacto social y ambiental, consolidando una visión sostenible que ya supera dos décadas en el país.

¿Qué es la Creación de Valor Compartido?

La estrategia parte de una premisa clara: el éxito empresarial está profundamente conectado con la prosperidad de las comunidades donde opera.

Para Nestlé Ecuador, generar valor significa trabajar de manera articulada con:

Comunidades

Productores

Consumidores

Aliados estratégicos

Este enfoque incorpora criterios económicos, sociales y ambientales en áreas clave como abastecimiento responsable, innovación, talento humano, cadena de valor y operación industrial.

El modelo apunta a un triple impacto tangible:

Productividad y competitividad económica.

Desarrollo social de comunidades, jóvenes y mujeres.

Protección ambiental y metas climáticas, incluyendo cero emisiones netas para 2050 y avances hacia la economía circular.

PLAN CACAO: productividad sostenible con trazabilidad total

Uno de los pilares más sólidos del modelo es Plan Cacao, iniciativa que fortalece a agricultores, familias y comunidades bajo tres ejes: Mejores Fincas, Mejores Vidas y Mejor Cacao.

Principales resultados:

Más de 7.500 agricultores beneficiados en 11 provincias.

34.000 hectáreas cultivadas de forma sostenible.

26% de fincas lideradas por mujeres.

64% certificadas por Rainforest Alliance.

100% de trazabilidad.

38.000 toneladas métricas exportadas.

Más de 2.500 agricultores formados en escuelas de agroemprendimiento.

Este programa eleva estándares productivos y competitivos del cacao ecuatoriano en mercados internacionales.

Iniciativa por los Jóvenes: empleo y emprendimiento

La Iniciativa por los Jóvenes refleja el compromiso con las nuevas generaciones, impulsando empleo formal, formación técnica y emprendimiento.

Impacto alcanzado:

Más de 370.000 jóvenes impactados.

Más de 2.400 contrataciones.

Más de 1.100 pasantías y programas de formación dual.

Más de USD 65.000 en capital semilla para emprendimientos juveniles.

Este enfoque fortalece el talento local y dinamiza economías regionales.

Nescuelita: educación en hábitos saludables

Nescuelita es el primer espacio educativo gratuito del país enfocado en promover hábitos saludables en niños en edad escolar.

Resultados destacados:

Más de 2.700 niños impactados.

Más de 130 visitas educativas.

Vinculación con medios, nutricionistas y pediatras.

La iniciativa refuerza la educación nutricional y contribuye a la prevención desde edades tempranas.

Circularidad: liderazgo en gestión de plástico

En materia ambiental, Nestlé Ecuador es pionera en economía circular.

Principales cifras:

Más de 12.000 toneladas de plástico recuperado junto a aliados como GIRA y RENAREC.

Más de 750 recicladores de base beneficiados directamente.

70% mujeres jefas de hogar dentro del grupo de recicladores impactados.

Este modelo no solo reduce el impacto ambiental, sino que genera inclusión económica y fortalecimiento de cadenas sostenibles.

Alianzas que multiplican impacto

La Creación de Valor Compartido impulsa sinergias con comunidades, instituciones educativas, sector público y organizaciones sociales.

Estas alianzas:

Fortalecen capacidades locales.

Promueven prácticas responsables.

Aceleran la adopción de hábitos saludables.

Impulsan proveedores sostenibles.

El resultado es una plataforma que genera beneficios tangibles para la sociedad y el negocio.

Un modelo donde crecimiento y propósito avanzan juntos

Para Nestlé Ecuador, la Creación de Valor Compartido no es una acción aislada, sino el eje central de su estrategia empresarial. El modelo demuestra que la sostenibilidad puede ser parte integral de la competitividad, consolidando un esquema donde desarrollo económico, bienestar social y protección ambiental avanzan en conjunto. Fin