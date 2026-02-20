Tratamiento ALIDYA llega a Ecuador para combatir celulitis

Un tratamiento que ha generado tendencia en Europa aterriza en Ecuador. Se trata de ALIDYA, un dispositivo médico inyectable diseñado específicamente para tratar la celulitis desde su origen biológico y no solo desde su apariencia externa. Con más de 10 años de evidencia clínica y certificación europea CE Clase III, el producto ya cuenta con aprobación de ARCSA y comienza a aplicarse en clínicas autorizadas del país.

¿Por qué la celulitis ya no se considera un problema superficial?

La celulitis afecta entre el 85% y 90% de mujeres adultas, independientemente de su peso, edad o estilo de vida, según estudios epidemiológicos internacionales. Durante décadas, fue abordada como un problema de grasa localizada o retención de líquidos.

Sin embargo, investigaciones recientes muestran que se trata de un trastorno multifactorial en el que intervienen:

Acumulación tóxica de hierro en el tejido subcutáneo.

Inflamación crónica de bajo grado.

Estrés oxidativo y alteraciones del pH tisular.

Deterioro de la microcirculación y transporte de oxígeno.

Este cambio de paradigma ha transformado el enfoque médico en varios países europeos, impulsando el desarrollo de soluciones diseñadas específicamente para la fisiología del problema.

¿Qué es ALIDYA y cómo actúa?

ALIDYA es el primer dispositivo médico inyectable creado exclusivamente para tratar la celulitis desde su origen biológico. Su acción busca revertir los factores asociados a la formación de los característicos “hoyuelos” en la piel.

Su mecanismo médico se enfoca en:

Eliminación de toxinas acumuladas en el tejido.

Modulación del pH y protección celular.

Estimulación de síntesis de colágeno y reorganización de la matriz extracelular.

Activación de la microcirculación, reduciendo edema y mejorando oxigenación.

De acuerdo con reportes clínicos europeos, los resultados muestran una mejora progresiva en textura, firmeza y uniformidad de la piel.

Protocolos y resultados en Europa

En países europeos, ALIDYA se ha posicionado como uno de los tratamientos más solicitados en medicina estética avanzada.

Los protocolos habituales contemplan:

Entre 5 y 7 sesiones.

Aplicación semanal.

Zonas frecuentes: glúteos, muslos, abdomen, brazos y caderas.

Especialistas señalan que los cambios pueden comenzar a observarse desde la tercera sesión, dependiendo del caso individual.

En combinación con terapias como carboxiterapia, radiofrecuencia o HIFU, el tratamiento ha fortalecido su posicionamiento en clínicas que priorizan procedimientos basados en evidencia.

Impacto y relevancia para Ecuador

El ingreso de ALIDYA al país marca un punto relevante para la medicina estética ecuatoriana.

Su llegada representa:

Una alternativa médica respaldada científicamente frente a tratamientos cosméticos sin sustento clínico.

Acceso a tecnología validada en Europa.

Mayor profesionalización del sector estético con protocolos médicos certificados.

Actualmente, ALIDYA está disponible en clínicas médicas autorizadas en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manabí, exclusivamente para aplicación profesional por médicos certificados.

Contexto en salud y bienestar

La demanda por tratamientos basados en evidencia continúa creciendo en Ecuador. Según especialistas del sector, cada vez más pacientes priorizan terapias médicas con aval científico y certificaciones internacionales. Fin