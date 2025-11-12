Registro Civil dispone jornadas extraordinarias de cedulación por la consulta popular y el referéndum este sábado 15 y domingo 16 

Urgente!

OEA expresa «preocupación» por elecciones de Honduras
La atención está dirigida a quienes agenden turno para el sábado o el domingo en la agencia virtual.

El Registro Civil realizará una jornada extraordinaria de cedulación este sábado 15 y domingo 16 para garantizar que los ciudadanos tengan su documento y puedan ejercer su derecho al voto en el referéndum y la consulta popular.

Emisión de cédulas en la agencia del Registro Civil del centro de Guayaquil. Foto: Francisco Verni Peralta

La atención será en 38 agencias a escala nacional.

El Registro Civil explicó que la jornada está dirigida a los ciudadanos que agenden un turno para el sábado o el domingo en la agencia virtual de la entidad.

Mientras tanto, las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria (niñas y niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad) pueden acudir sin turno previo y con preferencia en la atención.

Los horarios establecidos para estas jornadas serán este sábado, 15 de noviembre, de 08:00 a 17:00 y este domingo, 16 de noviembre, de 08:00 a 12:00.

La entidad explicó que los ciudadanos deberán acercarse al punto de atención seleccionado con el comprobante de pago impreso del servicio; la cédula anterior, en caso de renovación; y si es por pérdida o robo, presentar la constancia (física o digital) del formulario de documentos extraviados, emitida por el Consejo de la Judicatura.

La cédula por primera vez tiene un valor de $ 5 y por renovación cuesta $ 16. Para las personas con discapacidad igual o superior al 30 % es gratis.

El pago puede realizarse en línea con tarjeta de crédito o débito o de forma presencial en agencias bancarias autorizadas. (I)

Confirmado.net – El Universo

