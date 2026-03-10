RC emprenderá acciones judiciales, acudirá a instancias internacionales y ratifica que competirá en las elecciones de 2027

El pasado 6 de marzo, un juez del TCE suspendió por nueve meses al movimiento RC del registro electoral al admitir una denuncia presentada por la Fiscalía.

El movimiento Revolución Ciudadana (RC), representado por la exlegisladora Gabriela Rivadeneira, aplicará todas las medidas judiciales contempladas en la Constitución, en el Código de la Democracia y organismos internacionales en la búsqueda de la nulidad de la suspensión dispuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El juez del TCE Joaquín Viteri, el pasado 6 de marzo, suspendió por nueve meses, de manera provisional, al movimiento Revolución Ciudadana (RC 5) del registro permanente de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de admitir a trámite una denuncia que presentó el fiscal general del Estado subrogante, Carlos Leonardo Alarcón, por la investigación previa que se sigue en contra de dirigentes del correísmo en el denominado caso Caja Chica, en el cual se investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

La dirigente de la RC, este lunes 9 de marzo, en rueda de prensa rechazó y cuestionó la decisión del juez.

Rivadeneira reiteró que la RC 5 presentará todas las medidas judiciales que constan en la Constitución, en el Código de la Democracia, en el Código Penal y en todas las que supuestamente han sido infringidas para imponer la suspensión.

“Hemos empezado el día de ayer y vamos a continuar porque por donde miremos hay causales para pedir la nulidad inmediata de esta medida y lo vamos a hacer en el ámbito jurídico y penal”, reiteró.

La máxima dirigente de la RC reveló que recibieron llamadas no solamente internacionales de solidaridad con el movimiento, y anunció que acudirán a interponer medidas tanto en la CIDH, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Coppal), como espacio de participación partidaria.Internamente, añadió, la militancia y la estructura orgánica de la RC 5 hará una serie de medidas, tanto de organización territorial como de demandar el respeto a la participación política, que es un derecho ciudadano en el país y que se estaría evitando con esta suspensión del movimiento.

Como la acción del juez del TCE se caerá por su propio peso, porque no hay ningún tipo de procedimiento, ningún tipo de justificativo legal, “la RC va a participar en las próximas elecciones de los gobiernos locales y lo vamos a hacer con nuestros cuadros políticos de hombres y mujeres a nivel de todo el territorio ecuatoriano”, sentenció.

Si alguien quiere defender la democracia y el estado de derecho, “vamos a participar como RC 5 en esa papeleta y enmarcados en las reglas de juego que establece la Constitución vigente del Ecuador”, puntualizó. (I)

