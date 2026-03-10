Más de 10.000 viajeros chinos regresan seguros desde Emiratos Árabes Unidos

BEIJING, Más de 10.000 viajeros chinos han regresado de manera segura y ordenada desde los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudita y otros países, comunicó hoy martes Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Más de 10.000 viajeros chinos regresaron de forma segura desde Emiratos Árabes Unidos, Omán y Arabia Saudita, tras acciones coordinadas del Ministerio de Relaciones Exteriores de China y aerolíneas para evacuar a ciudadanos en medio del conflicto regional. Foto: Internet-Xinhua

En una conferencia de prensa regular, el vocero añadió que la cancillería china, en coordinación con la Administración de Aviación Civil del país, ha trabajado durante los últimos días junto con aerolíneas nacionales para aumentar significativamente la capacidad y enviar urgentemente vuelos a Medio Oriente para recoger a los pasajeros chinos varados en la región.

Guo dijo que las embajadas y consulados chinos en el extranjero han coordinado con las autoridades foráneas para apoyar la operación de los vuelos chinos, han emitido rápidamente avisos de seguridad y horarios de vuelos, y han mejorado la atención y asistencia a los pasajeros varados.

Tras señalar que el conflicto en curso que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán ha conllevado a la suspensión parcial de las operaciones normales en aeropuertos de Oriente Medio, Guo apuntó que el Ministerio de Relaciones Exteriores chino aconseja una vez más a sus ciudadanos que se abstengan temporalmente de viajar a los países y regiones alrededor de Irán afectadas por el conflicto militar.

El portavoz agregó que las embajadas y consulados de China en los países en cuestión harán todo lo posible para brindar la asistencia necesaria a los ciudadanos chinos que la requieran.

