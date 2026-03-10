China impulsa diálogo regional para garantizar la estabilidad en el Mar Meridional

Durante la conferencia de prensa realizada el 8 de marzo de 2026 en el marco de las “dos sesiones” de China, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, abordó la situación del Mar Meridional de China y destacó la necesidad de fortalecer la cooperación regional para mantener la estabilidad en una de las rutas marítimas más importantes del mundo. El canciller subrayó que la paz, la cooperación y la amistad deben convertirse en la nueva narrativa para la región.

El Mar Meridional de China, una ruta clave para el comercio global

Wang Yi explicó que actualmente el Mar Meridional de China es uno de los espacios marítimos más transitados del planeta y una de las rutas más relevantes para el comercio internacional.

Según el canciller, pese a las tensiones geopolíticas que en ocasiones rodean a la región, el área se mantiene como una de las zonas marítimas más seguras y abiertas para la navegación internacional.

El ministro destacó que en el último año se han registrado avances en la cooperación regional en temas marítimos, lo que refleja un esfuerzo conjunto para reducir tensiones y promover mecanismos de diálogo entre los países involucrados.

Cooperación regional en desarrollo marítimo y pesca sostenible

Durante su intervención, Wang Yi enumeró varios ejemplos recientes de cooperación entre China y países vecinos en el Mar Meridional.

Entre ellos mencionó el diálogo con Indonesia para avanzar en el desarrollo marítimo conjunto, las conversaciones bilaterales con Malasia para abordar cuestiones marítimas y la cooperación con Vietnam en proyectos relacionados con la pesca sostenible.

Asimismo, destacó un reciente operativo de rescate en el que la Guardia Costera de China logró salvar a más de diez marinos filipinos que se encontraban en peligro en la zona.

Para Beijing, estos ejemplos muestran que la cooperación práctica puede generar confianza y contribuir a mantener la estabilidad regional.

Un marco institucional para garantizar la estabilidad

El canciller chino también subrayó la importancia de fortalecer las reglas y los mecanismos institucionales para gestionar las diferencias en la región.

En este sentido, recordó que los países involucrados continúan aplicando la Declaración de Conducta de las Partes en el Mar Meridional de China (DOC), un acuerdo que establece principios básicos para la convivencia y la resolución pacífica de disputas.

Además, destacó que las negociaciones para establecer un Código de Conducta (COC) para el Mar Meridional de China han entrado en una fase decisiva.

De acuerdo con Wang Yi, este mecanismo podría convertirse en un conjunto de “reglas de oro” para gestionar las diferencias, fortalecer la confianza entre los países de la región y promover una cooperación más estable.

ASEAN y el papel de Filipinas en la estabilidad regional

Wang Yi también se refirió al papel que puede desempeñar la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la construcción de un entorno de estabilidad en el Mar Meridional.

El canciller expresó su expectativa de que Filipinas, que ejerce la presidencia pro tempore del bloque en 2026, pueda desempeñar un papel constructivo en la promoción del diálogo regional.

Según Wang Yi, el liderazgo regional debe orientarse a fortalecer la cooperación y evitar que intereses particulares generen nuevas tensiones en la zona.

China apuesta por una narrativa de cooperación regional

Las declaraciones del canciller reflejan la posición oficial de Beijing de promover una narrativa basada en la cooperación y el diálogo para abordar los desafíos del Mar Meridional de China.

Para China, la estabilidad de esta región no solo tiene implicaciones geopolíticas, sino también económicas, ya que por estas aguas transita una parte significativa del comercio mundial.

En ese contexto, Beijing plantea que la solución a las diferencias debe construirse mediante negociaciones regionales, mecanismos institucionales y proyectos de cooperación práctica, con el objetivo de preservar la paz y la seguridad marítima.

Con información del Ministerio de Relaciones Exteriores de China