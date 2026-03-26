Quito estrena plan piloto con vehículos eléctricos para reducir 100 toneladas de dióxido de carbono

Grupo Entregas impulsa este proyecto en la capital.

En el centro histórico de Quito se probará un plan piloto que busca cambiar la forma de distribuir productos en la ciudad.

La empresa Grupo Entregas impulsará y pondrá a prueba el sistema de reparto con vehículos eléctricos para medir su viabilidad en zonas con alta congestión.

En esta primera fase se incorporarán cinco furgones eléctricos para entregas de última milla y cuatro unidades livianas, dos minifurgones y dos triciclos. Además, una van eléctrica operada por el grupo y que se destinará al transporte de alimentos y productos de Moderna Alimentos.

El plan también contempla la instalación de cargadores eléctricos semirrápidos y la adecuación de espacios para facilitar la operación logística en la zona.

Uno de los objetivos es obtener datos reales sobre el desempeño de la electromovilidad en este tipo de operaciones. La proyección es que el piloto permita reducir cerca de 100 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, al reemplazar vehículos a combustión.

Emilio Aguirre, analista de Sostenibilidad de Grupo Entregas, recalcó: La electromovilidad no solo reduce emisiones, “sino que también nos permite repensar la manera en que distribuimos productos en ciudades históricas y densamente pobladas como Quito”.

En ese sentido, dijo, en el corto plazo se espera replicar este plan en otras zonas de la ciudad. Dentro de este plan, además, se considera la posibilidad de optimizar rutas, mejorar el seguimiento de los envíos y reducir costos en combustible y mantenimiento. El uso de unidades eléctricas en el piloto también facilitaría el ingreso a sectores con restricciones vehiculares. (I)

Confirmado.net – El Universo