BEIJING, Una exposición fotográfica centrada en el desarrollo del sector financiero de China se inauguró el martes en el Centro Nacional de Información Financiera en Beijing.

La muestra exhibe 223 fotografías publicadas por la Agencia de Noticias Xinhua, ofreciendo un relato visual del camino del desarrollo financiero de China.

Dividida en tres secciones, a saber, desarrollo del sector financiero, avances en la construcción de una potencia financiera y apertura financiera de alto nivel, la exposición destaca el papel del sector en el apoyo a las prioridades nacionales.

Entre las fotografías destacadas se incluyen imágenes de proyectos de infraestructura a gran escala ejecutados con el respaldo del Banco Industrial y Comercial de China y de iniciativas de desarrollo ecológico implementadas con apoyo del Banco Agrícola de China, lo que ilustra cómo los servicios financieros han evolucionado junto con la economía en general.

La exposición está organizada por la Agencia de Noticias Xinhua con la participación de varias instituciones afiliadas, y forma parte de la serie «El lente de Xinhua, imágenes del siglo», un proyecto emblemático de la agencia.

Exposiciones anteriores han servido como plataformas clave para mostrar el desarrollo de China a las audiencias globales.

Confirmado.net – Xinhua