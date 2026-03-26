Urgente!

Exposición fotográfica de Xinhua destaca desarrollo del sector financiero de China
Meta pagará USD375 millones por ocultar explotación infantil
Ecuador y Colombia se reúnen en la CAN: ¿podrán destrabar su crisis bilateral?
«Ya se llevaron todo el oro»: Lula baja los humos a los que buscan aprovechar tierras raras de Brasil
March 26, 2026

Meta pagará USD375 millones por ocultar explotación infantil

  • marzo 25, 2026
  • 0
  • 148
  • 2 Min Read

El estado de Nuevo México acusó a la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp de no proteger a los menores del abuso sexual y la trata de personas.

Un jurado de Nuevo México determinó el martes (24.03.2025) que la empresa tecnológica Meta deberá pagar 375 millones de dólares por ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil.

Después de siete semanas de juicio, un jurado de Santa Fe Nuevo México argumentó que Meta, propietaria de Instagram, Facebook y Whatsapp, violó partes de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales del estado, al haber ocultado peligros para menores de edad que utilizan sus plataformas.

El veredicto, que crea un precedente, fue emitido al cabo de un juicio de seis semanas en el que el estado acusó a la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp de no proteger a los menores del abuso sexual y la trata de personas.

El grupo californiano fue condenado a pagar 375 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, un monto muy inferior al que había solicitado el estado.

El caso, juzgado en un tribunal de Santa Fe, es uno de los primeros relacionados con plataformas de redes sociales y la seguridad infantil que llega al veredicto de jurado. Meta dijo que «no está de acuerdo con el veredicto» y apelará la decisión.

«Trabajamos arduamente para mantener a las personas seguras en nuestras plataformas y claros sobre lo complejo que somos identificar y eliminar a los actores malintencionados o el contenido dañino», dijo un vocero de la empresa. En el juicio se presentaron 40 testigos, incluidos empleados, así como cientos de documentos, informes y correos electrónicos.

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024