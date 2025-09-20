¿Quieres reducir la presión arterial y mejoran la salud cardíaca de manera natural? Estos seis tés pueden ayudarte

Cuidar la salud cardíaca de manera natural nunca fue tan fácil, a pesar de que la enfermedad cardiovascular involucra una serie de problemas que afectan al corazón y los vasos sanguíneos. De este tipo de enfermedades la más común tiene que ver con la presión arterial, por eso debes saber cómo controlarla con la ayuda de bebidas.

Recuerda que la presión arterial es la “fuerza que ejerce contra la pared arterial la sangre que circula por las arterias” y esta se identifica con dos mediciones: “la presión sistólica, que se mide durante el latido del corazón, y la presión diastólica, que se mide durante el descanso entre dos latidos”, refiere el Instituto Nacional del Cáncer.

También se debe tener presente que cuando una persona tiene la presión arterial alta es probable que sufra de hipertensión, un enemigo silencioso que puede “conducir a otros problemas como un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular y nefropatía”, según explica MedlinePlus.

Tés naturales para reducir la presión arterial

Cuando los valores de la presión arterial están elevados lo recomendable es buscar atención médica, pero no está de más recurrir a las bebidas naturales ya que estas pueden favorecer la salud cardiaca sin que esto signifique que sustituya a los medicamentos recetados.

De acuerdo a Verywell Health los siguientes son los mejores tés que pueden ayudar a controlar la presión arterial.

Manzanilla: sus propiedades antiinflamatorias y ansiolíticas reducen el riesgo de muerte por enfermedades cardíacas. También actúa como calmante y relajante lo que puede ayudar a mejorar el sueño

sus propiedades antiinflamatorias y ansiolíticas reducen el riesgo de muerte por enfermedades cardíacas. También actúa como calmante y relajante lo que puede ayudar a mejorar el sueño Té verde: sus compuestos flavonoides intervienen en la presión arterial sistólica, aunque su efecto se notará de acuerdo a la frecuencia y cantidad que se consuma. Algunas investigaciones apuntan a que ayuda a bajar la presión arterial en personas hipertensas

