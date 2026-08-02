Daniella Camacho lidera las impugnaciones para Fiscal General: la polémica marca el concurso del CPCCS

Concurso para Fiscal General arranca bajo polémica: Daniella Camacho concentra el mayor número de impugnaciones

El concurso para designar al próximo Fiscal General del Estado comenzó rodeado de controversia. Tras concluir el período de recepción de objeciones ciudadanas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) registró 51 impugnaciones contra los 26 aspirantes al cargo, siendo la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, la candidata con el mayor número de cuestionamientos.

La etapa de impugnaciones se convierte en el primer gran filtro del proceso de selección y anticipa una disputa política y jurídica por uno de los cargos más sensibles del país. La Fiscalía General tendrá bajo su responsabilidad investigaciones sobre corrupción, crimen organizado y delitos de alto impacto, lo que explica el elevado interés que despierta el concurso.

Daniella Camacho encabeza la lista de candidatos más impugnados

De acuerdo con el reporte de la Secretaría General del CPCCS, estos son los postulantes que concentran el mayor número de impugnaciones ciudadanas:

Daniella Lisette Camacho Herold: 10 impugnaciones.

10 impugnaciones. Inés Maritza Romero Estévez: 9 impugnaciones.

9 impugnaciones. Carlos Leonardo Alarcón Argudo: 5 impugnaciones.

5 impugnaciones. Walter Samno Macías Fernández: 4 impugnaciones.

4 impugnaciones. Bolívar Augusto Espinoza Astudillo: 2 impugnaciones.

El resto de aspirantes registra entre una y ninguna objeción presentada durante esta etapa del proceso.

Andrés Arauz impugnó a Camacho y al fiscal encargado Carlos Alarcón

Entre las impugnaciones presentadas destacan las formuladas por el dirigente de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, quien anunció acciones contra Daniella Camacho y el fiscal general encargado, Carlos Alarcón.

Respecto de Alarcón, Arauz sostiene que existe un conflicto de intereses porque actualmente ejerce como acusador de la consejera del CPCCS Nicole Bonifaz en el denominado caso Ligados. Además, afirma que el postulante no presentó certificados relacionados con obligaciones frente al IESS y con el requisito de apoliticidad.

En el caso de Camacho, el excandidato presidencial argumenta que la magistrada carece de probidad para ejercer el cargo. Entre sus señalamientos menciona un supuesto conflicto de intereses por intervenir como jueza en procesos vinculados a Bonifaz, la presunta publicación de mensajes en redes sociales relacionados con el concurso y la supuesta existencia de irregularidades en uno de sus títulos académicos. Estas acusaciones forman parte de las impugnaciones presentadas y deberán ser analizadas por la Comisión Ciudadana de Selección; hasta el momento no han sido resueltas por el CPCCS.

El CPCCS inicia la revisión de las impugnaciones

Concluida la fase de recepción de objeciones el 31 de julio de 2026, la Secretaría General remitirá todos los expedientes a la Comisión Ciudadana de Selección, que tendrá cinco días término para determinar si cada impugnación cumple los requisitos de admisibilidad establecidos en el reglamento.

En caso de que una impugnación sea declarada inadmisible, los ciudadanos que la presentaron podrán apelar la decisión ante el Pleno del CPCCS.

Además, el organismo informó que el postulante Luis Augusto Rosero Méndez desistió voluntariamente de continuar en el proceso de selección.

¿Quiénes registran una sola impugnación?

Entre los postulantes que recibieron una única objeción constan Andrea Elizabeth Cazar Villacís, Bella Edit Castillo Hidalgo, Gina Fernanda Mora Dávalos, Julia Maritza Villalta García, Karen Julissa Duque Jironza, Sandra Patricia Morejón Llanos, Tirsa Salomé Gómez Proaño, Christian Kerlin Ayala Piedra, Christian Ramón Rodríguez Torres, Franklin Ernesto Rea Toapanta, Gabriel Santiago Pereira Gómez, Gustavo Adolfo Benítez Álvarez, José Aníbal Cevallos Álvarez, José Luis Robalino Villafuerte, Juan Vicente Guaño Costales, Luiggi Rigoberto Miranda Peralta, Mario David Fonseca Vallejo, Mauricio Javier Aguirre López, Patricio Gerardo Haro Aldean, Rubén Darío Balda Zambrano y Salomón Alejandro Montecé Giler.

Fuente: Diario Expreso