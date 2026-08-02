¿Cómo conmemora Europa del Este el Holocausto romaní?

Pasaron décadas antes de que Alemania reconociera el Holocausto Romaní, el genocidio nazi de 500.000 romaníes y sinti europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Y recién desde 2015 el Día Europeo de Conmemoración del Holocausto Romaní se convirtió en una fecha oficial en el Viejo Continente, cada 2 de agosto.

Gracias a iniciativas de grupos romaníes polacos, la eliminación por parte de los nazis del llamado «campo familiar gitano», que se encontraba en Auschwitz-Birkenau y que tuvo lugar la noche del 2 al 3 de agosto de 1944, se conmemoró medio siglo más tarde, en 1994.

Miles de romaníes y sintis deportados ya habían muerto por desnutrición y enfermedades. Esa jornada, los sobrevivientes fueron fusilados, golpeados hasta la muerte u obligados por los nazis a entrar en las cámaras de gas.

En 2015, el Parlamento Europeo declaró esta fecha como Día Europeo de Conmemoración del Holocausto Romaní, una jornada que sirve también para crear conciencia sobre el antiziganismo y sus consecuencias.

Polonia: 15 años de conmemoración

Polonia, hogar de aproximadamente 30.000 romaníes, conmemora oficialmente el 2 de agosto desde 2011. La ceremonia incluye una visita de parlamentarios y miembros del gobierno al memorial de Auschwitz.

Otra jornada de recuerdo se celebra cada 3 de julio en la localidad de Szczurowa, al este de Cracovia. Allí se honra a los romaníes polacos masacrados por las tropas alemanas en 1943. En 1956, Szczurowa se convirtió en el primer monumento europeo en memoria de las víctimas del Holocausto romaní.

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