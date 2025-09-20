Urgente!

El CNE inicia período electoral para referéndum de Noboa, pero excluye consulta sobre Constituyente
La Corte Constitucional suspende el Decreto 148 del presidente Noboa.
September 20, 2025

La Corte Constitucional suspende el Decreto 148 del presidente Noboa.

  • septiembre 20, 2025
La Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra del Decreto Ejecutivo 148, emitido por el presidente Daniel Noboa, mediante el cual buscaba convocar a una consulta popular a través del Consejo Nacional Electoral (CNE) sin el control previo del órgano constitucional.

En su pronunciamiento, la Corte dispuso la suspensión provisional de los efectos del decreto mientras se resuelve de fondo la causa. Además, rechazó cualquier forma de presión o intimidación hacia la institución, ratificando su papel como garante del orden constitucional.

La resolución representa un freno a la intención del Ejecutivo de saltarse los procedimientos establecidos en la Constitución, reafirmando que cualquier proceso de consulta popular requiere la revisión previa de constitucionalidad.

