La Corte Constitucional suspende el Decreto 148 del presidente Noboa.

La Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra del Decreto Ejecutivo 148, emitido por el presidente Daniel Noboa, mediante el cual buscaba convocar a una consulta popular a través del Consejo Nacional Electoral (CNE) sin el control previo del órgano constitucional.

#BoletínCC| La Corte Constitucional admite acciones de inconstitucionalidad contra el Decreto 148, dispone suspensión provisional de sus efectos y rechaza toda forma de intimidación. pic.twitter.com/UJvrJ8Gk9W — Corte Constitucional (@CorteConstEcu) September 20, 2025

En su pronunciamiento, la Corte dispuso la suspensión provisional de los efectos del decreto mientras se resuelve de fondo la causa. Además, rechazó cualquier forma de presión o intimidación hacia la institución, ratificando su papel como garante del orden constitucional.

La resolución representa un freno a la intención del Ejecutivo de saltarse los procedimientos establecidos en la Constitución, reafirmando que cualquier proceso de consulta popular requiere la revisión previa de constitucionalidad.

🔗 Pronunciamiento oficial de la Corte Constitucional

