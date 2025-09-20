El CNE inicia período electoral para referéndum de Noboa, pero excluye consulta sobre Constituyente

Según reporta el periodista Fabricio Vela, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este sábado 20 de septiembre el inicio del período electoral para dos convocatorias dispuestas por el presidente Daniel Noboa: el referéndum sobre la instalación de bases militares extranjeras y la eliminación del financiamiento estatal para organizaciones políticas.

Sin embargo, el CNE no incluyó en la resolución la consulta popular sobre la instalación de una Asamblea Constituyente, luego de la suspensión provisional del Decreto 148 dictada por la Corte Constitucional.

La decisión fue aprobada por unanimidad de los cuatro consejeros presentes: Diana Atamaint, Enrique Pita, Elena Nájera y José Merino (quien reemplazó a José Cabrera). La consejera Esthela Acero no asistió a la sesión.

Con esta resolución, queda en suspenso la intención del presidente Noboa de convocar a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente.

#InformaciónOficialCNE 🟡🔵🔴



🗳️ | CNE se declara en proceso electoral para el #Referéndum2025Ec y espera que la @CorteConstEcu se pronuncie sobre la Asamblea Constituyente.



Conoce los detalles. 📰⤵️https://t.co/WoBF3P3wcd pic.twitter.com/R9rcvy3R6S — cnegobec (@cnegobec) September 20, 2025

