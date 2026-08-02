2 de Agosto: la masacre que cambió la historia del Ecuador y llevó a Simón Bolívar a declarar la «Guerra a Muerte»

El día que Quito se tiñó de sangre: la masacre que convirtió el autonomismo en una lucha por la independencia

Cada 2 de agosto, Ecuador recuerda uno de los episodios más dolorosos y decisivos de su historia. Hace 216 años, las tropas realistas españolas asesinaron brutalmente a los principales líderes del movimiento autonomista de Quito y extendieron la violencia contra la población civil, dejando entre 200 y 300 muertos. Aquella jornada cambió para siempre el rumbo de la independencia ecuatoriana y estremeció a toda América.

La Masacre del 2 de Agosto de 1810 no solo acabó con la vida de los próceres que habían impulsado el movimiento del 10 de Agosto de 1809. También destruyó cualquier posibilidad de reconciliación con la Corona española y fortaleció la convicción de que la única salida era la independencia absoluta. Su impacto fue tan profundo que Simón Bolívar la convirtió en uno de los argumentos que inspiraron su célebre decreto de «Guerra a Muerte» contra el dominio español.

Representación de la masacre del 2 de agosto de 2010 en el Museo Alberto Mena Caamaño de Quito.- FotoArchivo

El plan para liberar a los próceres terminó en una matanza

Tras el Primer Grito de Independencia de 1809, las autoridades de la Real Audiencia de Quito ordenaron la captura y el procesamiento de decenas de patriotas. El fiscal solicitó incluso la pena de muerte para 46 revolucionarios y el destierro para otros 30, en un proceso cuestionado por denuncias de torturas y presuntas irregularidades.

El 2 de agosto de 1810, grupos de quiteños organizaron una operación para rescatar a los líderes encarcelados en el Cuartel Real de Lima y otros centros de detención.

La señal fue el repique de las campanas de la Catedral de Quito. Durante algunos minutos, los insurgentes lograron tomar el control del cuartel. Sin embargo, la reacción de las tropas españolas fue inmediata.

«Fuego a los presos»: la orden que desató una de las peores masacres de la historia ecuatoriana

Ante el intento de rescate, el capitán de las fuerzas realistas dio una orden que quedó grabada para siempre en la memoria nacional:

«Fuego a los presos».

Los soldados irrumpieron en las celdas y asesinaron a los principales líderes de la revolución, muchos de ellos encadenados o indefensos.

Entre las víctimas estuvieron:

Juan de Salinas , quien agonizaba por heridas previas.

, quien agonizaba por heridas previas. Manuel Rodríguez de Quiroga , asesinado frente a sus dos hijas.

, asesinado frente a sus dos hijas. Juan de Dios Morales .

. Francisco Javier Ascázubi .

. Antonio de la Peña.

Pero la violencia no terminó dentro del cuartel.

Los militares salieron a las calles del centro de Quito y extendieron la represión contra la población civil. Hubo saqueos, ejecuciones y ataques indiscriminados que dejaron un saldo estimado de entre 200 y 300 muertos, convirtiendo aquel día en una de las mayores tragedias de la historia republicana.

La masacre cambió el rumbo de la independencia de América

La brutal represión provocó indignación dentro y fuera de la Real Audiencia de Quito.

Los hechos convencieron a numerosos líderes de que el autonomismo ya no era una alternativa viable y que la única opción era romper definitivamente con la Corona española.

Años después, Simón Bolívar citó la matanza de Quito entre las razones que justificaban su Decreto de Guerra a Muerte, una de las decisiones más trascendentales de las campañas independentistas en América.

La repercusión también llegó a Chile, donde los acontecimientos del 10 de Agosto de 1809 y del 2 de agosto de 1810 motivaron que Quito fuera reconocida como la «Luz de América», por haber iniciado el proceso emancipador del continente.

Posteriormente, Carlos de Montúfar, enviado inicialmente por la Corona como comisionado regio, terminó uniéndose a la causa patriota y proclamó el Estado de Quito el 15 de febrero de 1812, consolidando el camino hacia la independencia.

Un episodio que sigue vivo en la memoria del Ecuador

Más de dos siglos después, la Masacre del 2 de Agosto continúa siendo recordada como uno de los hechos más dramáticos del proceso emancipador ecuatoriano.

El episodio ha sido recreado por el Museo Alberto Mena Caamaño, mediante figuras de cera que muestran la brutalidad de aquella jornada, y también inspiró la película «1809-1810: Mientras llega el día», dirigida por Camilo Luzuriaga y basada en la novela homónima del escritor Juan Valdano.

La fecha permanece como un símbolo del sacrificio de quienes entregaron su vida por la libertad y como uno de los acontecimientos que transformaron definitivamente la historia del Ecuador y de América Latina.

Fuente: Primicias