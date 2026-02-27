Presidente de Chile califica de «asesino y criminal» al Gobierno de Netanyahu

Santiago, 27 feb (Sputnik).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó este viernes el ataque de las fuerzas armadas israelíes contra un niño en Palestina, y apuntó directamente contra la administración del primer ministro Benjamín Netanyahu.

«Asesinos y criminales, el gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina», escribió el mandatario al compartir en X un enlace a la noticia sobre la muerte del niño palestino.

El presidente chileno agregó que, mientras vivan, harán todo lo que esté a su alcance para que respondan ante la justicia y que, en cualquier caso, la historia los juzgará.

La publicación compartida por Boric se refiere al caso de Had Hadallah, un adolescente palestino de 14 años que recibió disparos a quemarropa por parte de militares israelíes en la Cisjordania ocupada.

El joven cayó herido y quedó tendido en el suelo, mientras los soldados cerraron el perímetro e impidieron el acceso de una ambulancia que intentó asistirlo, lo que finalmente derivó en que la víctima se desangrara.

El Gobierno de Chile ha adoptado una serie de medidas contra Israel desde el inicio de la ofensiva en Gaza: respaldó declaraciones multilaterales de condena, retiró a los agregados militares de la embajada chilena en Tel Aviv y apoyó acciones ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Con información de AGENCIA SPUTNIK