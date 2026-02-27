Urgente!

Posible reducción de clubes en serie A se definirá en congreso extraordinario de la FEF a finales de abril
Presidente de Chile califica de «asesino y criminal» al Gobierno de Netanyahu
China registra la mejor calidad del aire de su historia en 2025 
Hillary Clinton: «Jamás conocí a Jeffrey Epstein»
February 27, 2026

Presidente de Chile califica de «asesino y criminal» al Gobierno de Netanyahu

  • febrero 27, 2026
  • 0
  • 227
  • 2 Min Read

Santiago, 27 feb (Sputnik).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó este viernes el ataque de las fuerzas armadas israelíes contra un niño en Palestina, y apuntó directamente contra la administración del primer ministro Benjamín Netanyahu.

«Asesinos y criminales, el gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina», escribió el mandatario al compartir en X un enlace a la noticia sobre la muerte del niño palestino.

El presidente chileno agregó que, mientras vivan, harán todo lo que esté a su alcance para que respondan ante la justicia y que, en cualquier caso, la historia los juzgará.

La publicación compartida por Boric se refiere al caso de Had Hadallah, un adolescente palestino de 14 años que recibió disparos a quemarropa por parte de militares israelíes en la Cisjordania ocupada.

El joven cayó herido y quedó tendido en el suelo, mientras los soldados cerraron el perímetro e impidieron el acceso de una ambulancia que intentó asistirlo, lo que finalmente derivó en que la víctima se desangrara.

El Gobierno de Chile ha adoptado una serie de medidas contra Israel desde el inicio de la ofensiva en Gaza: respaldó declaraciones multilaterales de condena, retiró a los agregados militares de la embajada chilena en Tel Aviv y apoyó acciones ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Con información de AGENCIA SPUTNIK

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024