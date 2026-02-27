Urgente!

Posible reducción de clubes en serie A se definirá en congreso extraordinario de la FEF a finales de abril
Presidente de Chile califica de «asesino y criminal» al Gobierno de Netanyahu
China registra la mejor calidad del aire de su historia en 2025 
Hillary Clinton: «Jamás conocí a Jeffrey Epstein»
February 27, 2026

China registra la mejor calidad del aire de su historia en 2025 

  • febrero 27, 2026
  • 0
  • 242
  • 2 Min Read

BEIJING, La calidad del aire de China alcanzó en 2025 el mejor nivel desde que comenzaron los registros de monitoreo, informó hoy viernes Li Tianwei, funcionario del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente.

Entre los tres indicadores de evaluación, la concentración promedio de PM2,5 en ciudades a nivel de prefectura o superior fue de 28 microgramos por metro cúbico, la proporción de días con buena calidad del aire alcanzó el 89,3 por ciento, y la proporción de días con contaminación grave fue del 0,9 por ciento, todos marcando el mejor desempeño desde el inicio del monitoreo, comunicó Li en una conferencia de prensa.

Durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), la concentración nacional de PM2,5 disminuyó en un 20 por ciento, señaló Li.

Actualmente, 29 ciudades tienen un PIB superior a un billón de yuanes (144.450 millones de dólares), con una concentración promedio de PM2,5 de 27,8 microgramos por metro cúbico, cifra que es mejor que el promedio nacional, de acuerdo con Li.

«Estas ciudades han mostrado mejoras significativas durante el período 2021-2025, demostrando a través de logros tangibles de gobernanza que el crecimiento económico y la protección del cielo azul pueden avanzar juntos y lograr un resultado de beneficio mutuo», añadió Li.

Confirmado.net – Xinhua

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020