Urgente!

Hillary Clinton: «Jamás conocí a Jeffrey Epstein»
Sheinbaum reafirma que México será «sede» del Mundial
A los 60 años los hombres comienzan a perder el cromosoma que determina el sexo masculino: la carencia se asocia con enfermedades cardiovasculares y cáncer
Reunión entre Trump y el alcalde ‘comunista’ de Nueva York termina en esto
February 27, 2026

Hillary Clinton: «Jamás conocí a Jeffrey Epstein»

  • febrero 27, 2026
  • 0
  • 54
  • 1 Min Read

«Jamás conocí a Jeffrey Epstein», reiteró Hillary Clinton en declaraciones a la prensa este jueves (27.02.2026) tras su comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos.

La exsecretaria de Estado, exprimera dama y excandidata presidencial de EE. UU., compareció desde Chappaqua (Nueva York), localidad donde reside junto a su esposo, el expresidente Bill Clinton (1993-2001), que tiene previsto testificar este viernes ante el mismo comité.

Filtración en una sesión a puertas cerradas

Hillary Clinton expresó su frustración tras varias horas de testimonio y señaló que la audiencia, a puerta cerrada por petición del comité, se interrumpió temporalmente porque «uno de los miembros violó esa regla».

La sesión se pausó después de que se filtrara una fotografía de la sesión, supuestamente tomada por la republicana Lauren Boebert. «La filtración de la fotografía es algo muy perturbador, porque sugiere que podrían violar otros acuerdos», acotó.

Sobre el interrogatorio, dijo que las preguntas se hicieron «de manera repetitiva, literalmente una y otra vez».

Mas información en Deutsche Welle

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024