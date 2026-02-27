Hillary Clinton: «Jamás conocí a Jeffrey Epstein»

«Jamás conocí a Jeffrey Epstein», reiteró Hillary Clinton en declaraciones a la prensa este jueves (27.02.2026) tras su comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos.

La exsecretaria de Estado, exprimera dama y excandidata presidencial de EE. UU., compareció desde Chappaqua (Nueva York), localidad donde reside junto a su esposo, el expresidente Bill Clinton (1993-2001), que tiene previsto testificar este viernes ante el mismo comité.

Filtración en una sesión a puertas cerradas

Hillary Clinton expresó su frustración tras varias horas de testimonio y señaló que la audiencia, a puerta cerrada por petición del comité, se interrumpió temporalmente porque «uno de los miembros violó esa regla».

La sesión se pausó después de que se filtrara una fotografía de la sesión, supuestamente tomada por la republicana Lauren Boebert. «La filtración de la fotografía es algo muy perturbador, porque sugiere que podrían violar otros acuerdos», acotó.

Sobre el interrogatorio, dijo que las preguntas se hicieron «de manera repetitiva, literalmente una y otra vez».

