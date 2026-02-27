Posible reducción de clubes en serie A se definirá en congreso extraordinario de la FEF a finales de abril

La propuesta planteada contempla reducir la serie A a doce equipos y ampliar la serie B a 16, un cambio estructural que ha generado debate en los dirigentes.

La posible reducción de equipos en la serie A del fútbol ecuatoriano no tuvo una resolución definitiva en el congreso ordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Según informó el secretario general del organismo, Nicolás Solines, el tema será tratado en un congreso extraordinario previsto para finales de abril.

El directivo explicó que la moción no fue ni aprobada ni rechazada, ya que no se alcanzó un acuerdo entre los clubes. “Esto se tratará, con la madurez de los dirigentes, en un congreso extraordinario a finales del mes de abril, tal y como fue dispuesto por los clubes. Esperemos qué pasa en este tiempo con la información necesaria para que los clubes puedan tomar las decisiones correctas”, manifestó.

Consultado sobre si la iniciativa cuenta con respaldo mayoritario, Solines señaló que existe apertura al cambio. “Yo creo que la propuesta como tal tuvo la aceptación. Creo que todos están de acuerdo en que el fútbol nacional necesita un cambio. Sin duda alguna este cambio debe ser consensuado y tomado por quien tiene que hacerlo, en este caso la FEF”, sostuvo.

Además, detalló que antes del congreso extraordinario se acordó que los clubes, principalmente los de la serie A y serie B, mantengan reuniones para analizar los pros y contras de la reforma, con el objetivo de llegar a una postura sólida que beneficie al fútbol ecuatoriano.

El resultado que se espera, según el secretario general, es uno “sensato y de cambio”, pues —a su criterio— “las cosas no pueden continuar tal y como están ahora”.

De esta manera, la definición sobre la reducción de clubes quedó postergada y se resolverá oficialmente en abril, en una cita clave para el futuro formato de las competiciones nacionales. (D)

