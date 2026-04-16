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Papa León XIV desde Camerún: «El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos»
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April 16, 2026

Papa León XIV desde Camerún: «El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos»

  • abril 16, 2026
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León XIV afirmó que «el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos», en un encuentro por la paz en Bamenda, en el noroeste de Camerún, una región en guerra civil desde hace una década. 

«¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sórdido y tenebroso!», lamentó el pontífice en el encuentro celebrado en la Catedral de San José en Bamenda.

Un movimiento de musulmanes y cristianos por la paz

León XIV llegó el miércoles a Camerún y, tras las visitas oficiales en la capital, quiso visitar esta región del norte del país golpeada por el conflicto que comenzó en 2016 con los separatistas anglófonos que se sienten despreciados por el Gobierno y que ha dejado cerca de 6.500 muertos y más de 500.000 desplazados.

Según la ONU, 1,8 de los 4 millones de habitantes de las regiones anglófonas necesitan ayuda humanitaria, mientras que unos 250.000 niños se ven afectados por el cierre de escuelas debido al conflicto.

El pontífice estadounidense elogió que musulmanes y cristianos hayan creado en Bamenda un movimiento por la Paz: «¡En cuántos lugares de la tierra desearía que sucediera lo mismo! ¡Bienaventurados los que trabajan por la paz!», exclamó. Y expresó su gratitud a todas aquellas personas, en particular a las mujeres, laicas y religiosas, que atienden a las personas traumatizadas por la violencia en esta región.

Mas información en Deutsche Welle

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