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April 16, 2026

Ecuador marca récord económico: ventas crecieron 9 % en 2025 y superan los $267.000 millones

  • abril 16, 2026
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El dinamismo económico de Ecuador durante 2025 se refleja en cifras históricas. El Servicio de Rentas Internas (SRI) reportó un crecimiento del 9 % en ventas, acompañado de un incremento en la recaudación tributaria y una fuerte demanda de servicios tanto presenciales como digitales.

Ventas alcanzan su nivel más alto en años

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que las ventas en Ecuador llegaron a $267.196 millones en 2025, el nivel más alto registrado en los últimos años.

Este crecimiento del 9 % frente a 2024 se atribuye principalmente al buen desempeño de sectores exportadores, que han impulsado la economía nacional.

Más recaudación y control tributario eficiente

El incremento en ventas se tradujo también en mejores cifras fiscales. La recaudación tributaria alcanzó $21.501 millones, un aumento del 6,8 % respecto al año anterior.

Además, las acciones de control tributario generaron:$578,61 millones en rendimiento (+14 %) $202,95 millones en recaudación efectiva (+19 %)Estos resultados evidencian un fortalecimiento en los mecanismos de control y cumplimiento fiscal.

Alta demanda de servicios del SRI

Durante 2025, el SRI atendió a más de 2,1 millones de contribuyentes de forma presencial, mientras que su plataforma digital registró: 167 millones de visitas 3,5 millones de transacciones relacionadas con clavesMás de 135.000 autorizaciones a terceros.

Esto refleja una combinación de atención tradicional y digital en crecimiento.

Trámites en línea y automatización estatal

El SRI ha avanzado en la digitalización de servicios mediante la interoperabilidad con otras instituciones del Estado.

Entre los principales cambios destacan: Cancelación automática del RUC de personas fallecidas, gracias a la conexión con el Registro Civil Trámite 100 % en línea, eliminando procesos manuales.

Emisión gratuita del Certificado de Residencia Fiscal mediante integración con el Ministerio del Interior

Beneficios para transporte y vehículos eléctricos

La conexión con la Agencia Nacional de Tránsito permitió: Optimizar 92.944 trámites de exoneración para transporte público y comercialAplicar automáticamente beneficios para vehículos eléctricos, con 1.440 casos gestionados sin costo

Facturación electrónica y menos deudas

El fortalecimiento del sistema tributario incluyó: Formularios prellenados con datos electrónicosIntegración de “declaración y pago” en un solo proceso Reducción del plazo de envío de comprobantes electrónicos (de 4 días a inmediato).

Estas medidas evitaron la generación de más de 18.000 nuevas deudas a finales de 2025.

Más presencia territorial y educación tributaria

El SRI amplió su cobertura con: 1.275 brigadas móviles en 2025 (+226 %) Actualización de contenidos tributarios junto al Ministerio de Educación Firma de nueve nuevos convenios con universidadesActualmente, existen 42 Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) en todo el país.

El crecimiento de las ventas y la recaudación tributaria en Ecuador durante 2025 no solo refleja una recuperación económica sostenida, sino también una modernización del sistema fiscal.

La digitalización, la interoperabilidad institucional y la simplificación de trámites han sido claves para mejorar la eficiencia, reducir la evasión y facilitar el cumplimiento de los contribuyentes.

  • Economía: “Ecuador proyecta crecimiento económico para 2026”
  • Finanzas: “Recaudación tributaria en Ecuador: claves del sistema fiscal”
  • Tecnología: “Digitalización de servicios públicos en Ecuador avanza”

Con información de El Universo

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