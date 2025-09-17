Pachakutik expulsa a seis asambleístas por alinearse y votar con el Gobierno

Pachakutik notificará al Consejo Nacional Electoral sobre la expulsión de los seis asambleístas.

El Tribunal de Ética y Disciplina del Movimiento Plurinacional Pachakutik expulsó y separó de sus filas a seis asambleístas: Carmen Tiupul, Cecilia Baltazar, Manuel Choro, Edmundo Cerda, Luis Nango y Fernando Nantipia, quienes han votado con la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea Nacional.

La decisión se conoció este martes, 16 de septiembre de 2025. Verónica Albuja, presidenta del Tribunal, informó a EL UNIVERSO que la decisión de expulsar a los legisladores se adoptó de manera unánime, con tres votos de los integrantes del órgano interno de Pachakutik.

Asimismo, aclaró que para llegar a esta resolución se cumplieron con todas las etapas de investigación y control disciplinario.

“Los asambleístas estuvieron convocados a una audiencia única y participaron de las audiencias, entonces hubo el debido proceso y se les escuchó. También ellos estaban claros de los temas por los que fueron investigados, entonces algunos de estos temas tienen que ver con su actuación política en la Asamblea Nacional”, explicó la autoridad de Pachakutik.

La presidenta del Tribunal de Ética y Disciplina señaló que luego de la expulsión se procederá a notificar a todas las instancias como el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que tendrá que retirar del registro como asambleístas de Pachakutik. Lo mismo, dijo Albuja, se hará internamente en el movimiento, se los retira como asambleístas de Pachakutik.

“Han sido expulsados del movimiento. Ahora ellos tendrán que decir a qué bancada pertenecen porque al movimiento, en este momento, ya no representan”, puntualizó la representante del Tribunal.

Los procesos disciplinarios en contra de los parlamentarios se iniciaron tras su expulsión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el pasado 19 de julio, durante el VIII congreso de la organización indígena, bajo el argumento de haber votado con la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea Nacional. En la reunión, el expresidente Leonidas Iza los acusó de “traición”.

En ese momento, los asambleístas rechazaron la decisión de la Conaie y la calificaron de radical, arbitraria y unilateral. Incluso, la legisladora Cecilia Baltazar acusó a sus compañeros de bloque Mariana Yumbay y Álex Toapanta de “desestabilizar” al grupo de nueve legisladores.

Luego de las elecciones de la Conaie, en las cuales ganó Marlon Vargas, los seis asambleístas se reunieron y le solicitaron que revierta la resolución de la organización; sin embargo, el pasado 10 de septiembre, Vargas sentenció que se respetará la decisión de la Conaie. (I)

Confirmado.net – El Universo