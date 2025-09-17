Cuenca, ejemplo de la Patria: la manifestación más grande en su historia en defensa del agua

Cuenca, septiembre 2025. – La capital azuaya vivió este fin de semana la manifestación ciudadana más grande de su historia. Más de 100.000 personas caminaron por las principales calles de la ciudad en una jornada pacífica, masiva y profundamente emotiva, que tuvo como propósito defender el agua frente a las intenciones gubernamentales de imponer la minería en Quimsacocha, zona vital para la provisión del líquido vital.

Sin banderas políticas ni intereses partidarios, los cuencanos se unieron en un solo clamor: proteger sus fuentes de agua. Familias enteras, jóvenes, adultos mayores y organizaciones sociales levantaron su voz para recordar que el acceso al agua es un derecho fundamental que no puede ponerse en riesgo.

La movilización, que convocó a más de cien mil ciudadanos, fue un ejemplo de civismo y unidad. En cada paso resonó un mensaje claro y contundente dirigido al gobierno nacional: Cuenca defiende su agua, Cuenca defiende la vida.

El acontecimiento marcó un hito histórico no solo para la ciudad, sino para todo el país, al convertirse en un símbolo de resistencia ciudadana y compromiso con la naturaleza. Cuenca se consolidó como ejemplo de la Patria, demostrando que cuando la vida está en juego, el pueblo se une sin distinción.

🔴 Qué gran ejemplo de dignidad y unidad nos dio hoy la ciudad de #Cuenca! Qué su hidalguía y valentía resuenen en cada rincón de nuestro país! #QuintoRíoDeCuenca pic.twitter.com/0tvq1560o6 — Sybel Martinez (@sybelmartinez) September 16, 2025

📌La marcha más grande registrada en #Cuenca se dio hoy por la defensa del #agua.

🙋🏻‍♀️🙋🏻🙋🏻‍♂️Se calcula que se unieron más de 100mil cuencanos, ni el tradicional Pase del Niño Viajero habría congregado a esa cantidad de personas.

💦El agua unió a los cuencanos! #MarchaPorElAgua pic.twitter.com/DCTUqeDI6m — Moteradio podcast (@MoteradioCuenca) September 17, 2025

En 20 años de periodismo, cubriendo decenas de marchas, jamás había visto una multitud tan inmensa y tan dueña de su voz. Hoy, en la Marcha por el Agua, #Cuenca vivió su quinto río: un río humano que fluyó con fuerza y esperanza. pic.twitter.com/Gy0SZImonX — Christian Sánchez Mendieta (@Sanchezmendieta) September 16, 2025

En defensa de Kimsacocha, en defensa del agua

Hoy las calles de Cuenca se llenaron de dignidad, fuerza y esperanza. Miles de voces se unieron en una sola consigna: el agua vale más que el oro, Kimsacocha no está sola.

Nuestra compañera Andrea Rivera estuvo presente,(…) pic.twitter.com/1KcSSEAemq — WarmikunaDefensoras (@WarmiDef) September 17, 2025

Gracias a todas las compañeras que a la distancia tb nos acompañan en la lucha por defender el agua limpia en Cuenca!!! Somos un río inmenso, nuestra fuerza es incalculable! https://t.co/5Yep7ZRCJg — Andrea RV (@AndreaRivera_V) September 16, 2025

FIN