Cuenca, ejemplo de la Patria: la manifestación más grande en su historia en defensa del agua

Cuenca, septiembre 2025. – La capital azuaya vivió este fin de semana la manifestación ciudadana más grande de su historia. Más de 100.000 personas caminaron por las principales calles de la ciudad en una jornada pacífica, masiva y profundamente emotiva, que tuvo como propósito defender el agua frente a las intenciones gubernamentales de imponer la minería en Quimsacocha, zona vital para la provisión del líquido vital.
Sin banderas políticas ni intereses partidarios, los cuencanos se unieron en un solo clamor: proteger sus fuentes de agua. Familias enteras, jóvenes, adultos mayores y organizaciones sociales levantaron su voz para recordar que el acceso al agua es un derecho fundamental que no puede ponerse en riesgo.
La movilización, que convocó a más de cien mil ciudadanos, fue un ejemplo de civismo y unidad. En cada paso resonó un mensaje claro y contundente dirigido al gobierno nacional: Cuenca defiende su agua, Cuenca defiende la vida.
El acontecimiento marcó un hito histórico no solo para la ciudad, sino para todo el país, al convertirse en un símbolo de resistencia ciudadana y compromiso con la naturaleza. Cuenca se consolidó como ejemplo de la Patria, demostrando que cuando la vida está en juego, el pueblo se une sin distinción.
