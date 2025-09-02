Pabel Muñoz: “El Estado debe prevalecer frente al narcotráfico y los municipios necesitan recursos”

Quito, 2 de septiembre de 2025.– Tras la reunión en Cancillería, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, planteó con firmeza que la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la economía local deben ser prioridades del Estado.
“Frente al terrorífico narcotráfico, el país y el Estado deben vencer y prevalecer”, afirmó Muñoz, al destacar que el apoyo internacional debe enfocarse en fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.
En el mismo contexto, expresó su preocupación por el anuncio de que Ecuador podría recibir a 300 personas de terceros países.
El alcalde subrayó que los gobiernos locales tienen la capacidad de activar la economía y generar desarrollo, pero para ello requieren los recursos que la Constitución les asigna, además de ejecutarlos con agilidad, transparencia y coordinación con el Gobierno central.