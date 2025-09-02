Urgente!

Pabel Muñoz: “El Estado debe prevalecer frente al narcotráfico y los municipios necesitan recursos”
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., se reunirá con Daniel Noboa el jueves 4 de septiembre en Carondelet
Xi elogia lazos entre China y Rusia como ejemplo de relaciones entre grandes países 
Joven casi queda paralítico por usar su móvil en mala postura
September 2, 2025

Pabel Muñoz: “El Estado debe prevalecer frente al narcotráfico y los municipios necesitan recursos”

  • septiembre 2, 2025
  • 0
  • 47
  • 1 Min Read

Quito, 2 de septiembre de 2025.– Tras la reunión en Cancillería, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, planteó con firmeza que la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la economía local deben ser prioridades del Estado.

“Frente al terrorífico narcotráfico, el país y el Estado deben vencer y prevalecer”, afirmó Muñoz, al destacar que el apoyo internacional debe enfocarse en fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.

En el mismo contexto, expresó su preocupación por el anuncio de que Ecuador podría recibir a 300 personas de terceros países.

El alcalde subrayó que los gobiernos locales tienen la capacidad de activar la economía y generar desarrollo, pero para ello requieren los recursos que la Constitución les asigna, además de ejecutarlos con agilidad, transparencia y coordinación con el Gobierno central.

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020