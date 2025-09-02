Urgente!

September 2, 2025

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., se reunirá con Daniel Noboa el jueves 4 de septiembre en Carondelet

Antes de la llegada del funcionario, el Gobierno convocó a una reunión a los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca este 2 de septiembre. 

La vocera Carolina Jaramillo confirmó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribará al país la noche del miércoles 3 de septiembre y comenzará su agenda el jueves 4.

El día jueves, Rubio mantendrá una reunión a las 9:00 con el presidente Daniel Noboa y la canciller Gabriela Sommerfeld.

Luego de esta cita, se prevé que Rubio mantenga una reunión con algunos de los ministros del gabinete de Noboa.

Jaramillo indicó que para las 10:30 del jueves 4 está previsto también que se realice una rueda de prensa para dar a conocer los avances y los puntos tratados.

Como antesala a esta visita, Jaramillo explicó que la Cancillería ecuatoriana convocará para este martes, 2 de septiembre, a una reunión preparatoria con los alcaldes de las principales ciudades del país: Quito, Guayaquil y Cuenca para abordar temas de seguridad.

Sobre la expectativa de esta visita, la vocera dijo que la seguridad y el combate a la migración irregular son las prioridades que tienen en común ambos países.

Confirmado.net-El Universo

