Oficialismo gana en Argentina las elecciones legislativas con ventaja en el mayor distrito

Buenos Aires, 27 oct (Sputnik).- El oficialismo que en Argentina lidera el presidente Javier Milei se impuso de manera sorpresiva en las elecciones legislativas nacionales que se convocaron el domingo en todo el país para renovar de forma parcial las dos cámaras del Congreso, con un desempeño que supera incluso al peronismo en la mayor jurisdicción del país, Buenos Aires (este).

La Libertad Avanza (ultraderecha) obtuvo el 41,3 por ciento de los votos frente al frente Fuerza Patria (peronista), que quedó con 40,8 por ciento de los sufragios en la provincia bonaerense, con 92,8 por ciento de las urnas escrutadas a nivel nacional.

Con información de AGENCIA SPUTNIK