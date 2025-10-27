Urgente!

Pronóstico del clima en Ecuador para este lunes, 27 de octubre, según el Inamhi
October 27, 2025

Pronóstico del clima en Ecuador para este lunes, 27 de octubre, según el Inamhi

  • octubre 27, 2025
Para esta jornada continúan lluvias en varias zonas de la región Sierra y lluvias dispersas en la región Amazónica.

En esta jornada continúan lluvias en varias zonas de la región Sierra acompañadas de tormentas eléctricas , lluvias dispersas en la región Amazónica.

«Este lunes, 27 de octubre, en Ecuador habrá lluvias en la Sierra, tormentas eléctricas y lluvias dispersas en la Amazonía. Las temperaturas oscilarán entre 9°C y 30°C. Se recomienda evitar la exposición al sol entre las 10:00 y las 15:00 por altos niveles de radiación ultravioleta.”

Sobre la temperatura para este día, en el Litoral oscilará de 21 °C a 29 °C; en la Sierra se ubicará entre 9 °C y 22 °C; en la Amazonía será de 18 °C a 30 °C.

La región Insular tendrá temperaturas de entre 20 °C y 28 °C.

Con respecto a la radiación ultravioleta se esperan niveles entre moderado y muy alto.

El Inamhi aconseja evitar la exposición al sol de 10:00 a 15:00. (I)

Confirmado.net – El Universo

