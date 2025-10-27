Pronóstico del clima en Ecuador para este lunes, 27 de octubre, según el Inamhi

Para esta jornada continúan lluvias en varias zonas de la región Sierra y lluvias dispersas en la región Amazónica.

En esta jornada continúan lluvias en varias zonas de la región Sierra acompañadas de tormentas eléctricas , lluvias dispersas en la región Amazónica.

«Este lunes, 27 de octubre, en Ecuador habrá lluvias en la Sierra, tormentas eléctricas y lluvias dispersas en la Amazonía. Las temperaturas oscilarán entre 9°C y 30°C. Se recomienda evitar la exposición al sol entre las 10:00 y las 15:00 por altos niveles de radiación ultravioleta.”

Sobre la temperatura para este día, en el Litoral oscilará de 21 °C a 29 °C; en la Sierra se ubicará entre 9 °C y 22 °C; en la Amazonía será de 18 °C a 30 °C.

La región Insular tendrá temperaturas de entre 20 °C y 28 °C.

Con respecto a la radiación ultravioleta se esperan niveles entre moderado y muy alto.

El Inamhi aconseja evitar la exposición al sol de 10:00 a 15:00. (I)

