NYT: Trump ordenó poner fin a los esfuerzos para llegar a un acuerdo diplomático con Venezuela

Las fuentes del diario afirman que Washington ha diseñado entre tanto una variedad de planes militares para escalar el conflicto.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó poner fin a todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo diplomático con Venezuela, informó The New York Times (NYT) este lunes, citando a funcionarios familiarizados con el asunto.

Según fuentes del periódico, esto crea las condiciones para una posible escalada militar. El diario detalla que durante una reunión con altos líderes militares el jueves, Trump llamó al enviado presidencial especial Richard Grenell, quien había estado liderando las negociaciones con el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, y le ordenó que todo acercamiento diplomático, incluidas sus conversaciones con el líder del país latinoamericano, debía detenerse.

Entre tanto, de acuerdo con NYT, la Administración Trump ha trazado una variedad de planes militares para escalar el conflicto, porque ha concluido que los esfuerzos de Grenell fueron inútiles y crearon confusión.

Agresión de EE.UU. en el Caribe

Washington ya realiza acciones militares y bombardeos en aguas cercanas al territorio venezolano, con el argumento —no sustentado con pruebas— de combatir a los cárteles del narcotráfico. Caracas ha calificado tales acciones de «agresión» y ha cuestionado la verdadera razón de los operativos.

Donald Trump anunció el domingo que su país atacó otra lancha en el Caribe, que presuntamente era utilizada para el tráfico de drogas. En total, EE.UU. ha perpetrado al menos cuatro ataques de este tipo, causando la muerte de no menos de 21 personas. Además, el pasado mes de agosto, desplegó un amplio contingente militar en la zona.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene que su país es víctima de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. El Estado venezolano, ha reiterado, está siendo objeto de una «agresión armada para imponer un cambio de régimen» y un gobierno «títere», a fin de «robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales».

Muchos líderes mundiales y regionales han considerado también que no existe evidencia alguna que sirva de base a la acusación estadounidense contra el mandatario.

Confirmado.net – RT