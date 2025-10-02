Número de viajes de pasajeros ferroviarios en China bate récord en Día Nacional

BEIJING, Los ferrocarriles de China registraron un récord de 23,13 millones de viajes de pasajeros el miércoles, en la primera jornada de las vacaciones de ocho días con motivo del Día Nacional y el Festival del Medio Otoño, informó hoy jueves el operador ferroviario nacional.

La cifra marca un registro histórico para un día, según el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China (China State Railway Group Co., Ltd.).

De acuerdo con el operador, hoy jueves se realizarían 19,3 millones de viajes, y se han programado 1.409 trenes adicionales.

Dado que el Festival del Medio Otoño cae este año junto al período festivo habitual de una semana del Día Nacional, la duración de las vacaciones se expande a ocho días, lo cual lleva a esperar un aumento en la demanda de viajes, con el impulso otorgado por el auge en el turismo y las visitas familiares.

En todo el país, los operadores ferroviarios han implementado medidas coordinadas para garantizar la seguridad y la eficiencia de los desplazamientos.

Los esfuerzos incluyen la instalación de casilleros inteligentes destinados a los equipajes en las estaciones y la mejora de los controles del suministro eléctrico en los principales centros de movilización.

Según el Ministerio de Transporte, China registrará alrededor de 2.360 millones de viajes de pasajeros en todo el país durante el período vacacional, con un promedio diario de viajes estimado en 295 millones, un incremento del 3,2 por ciento en comparación con el mismo período de 2024.

Con información de Xinhua