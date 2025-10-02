Sheinbaum pide repatriar a mexicanos de flotilla por Gaza

La mandataria mexicana dijo que el consulado de su país está intentando contactar a sus connacionales, mientras que Israel aún no responde a sus solicitudes para garantizar la seguridad de estas personas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , exigió este jueves (10.02.2025) al gobierno de Israel la repatriación inmediata de los seis connacionales que fueron detenidos mientras participaban en la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria .

«En particular los connacionales, tienen que ser repatriados de manera inmediata, porque no cometieron ningún delito”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana precisó que se envió desde «hace tres días cuatro notas diplomáticas» al gobierno israelí. La primera de ellas abundaba, fue para solicitar las garantías físicas de los mexicanos detenidos, la segunda para saber las razones en caso de que fueran interceptados, la tercera para exigir su seguridad física integral y una cuarta para pedir la «repatriación inmediata».

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el miércoles el gobierno israelí interceptó a la flotilla que zarpó desde Barcelona el pasado 2 de septiembre para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Acción consular para detenidos por Israel

La presidenta señaló que los seis mexicanos, identificados previamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores como Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, Ernesto Ledesma Arronte y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, se encuentran retenidos en el puerto de Ashdod.

Mientras el personal consular sigue intentando tener contacto con los mexicanos detenidos por Israel, la presidenta mexicana señaló que: «lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención. Está nuestro consulado ahí para poderlos apoyar en lo que se requiera y exigiendo que de inmediato sean repatriados”, afirmó.

La mandataria condenó también la actuación del gobierno israelí. «No estamos de acuerdo con esto que hizo el Estado de Israel ” y recordó que el país ha mantenido una postura activa en foros internacionales. «Fuimos de los primeros países que presentamos una denuncia en La Haya y le estamos dando seguimiento”, subrayó, a la vez que indicó que su gobierno ha reconocido plenamente al Estado palestino, incluida la apertura de la embajada en México .

Confirmado.net – DW