Noboa viola la Constitución al convocar consulta popular sin control de la Corte Constitucional

El presidente Daniel Noboa emitió un Decreto para convocar directamente a una consulta popular sobre la instalación de una nueva Asamblea Constituyente, sin pasar por el control previo de la Corte Constitucional, como establece el artículo 444 de la Carta Magna. La decisión ha generado un amplio rechazo de juristas y constitucionalistas, quienes advierten una grave ruptura del Estado de derecho.

Noboa propone que la Asamblea Constituyente tenga 80 integrantes, funcione por 180 días con posibilidad de extenderse 60 más, y elabore una nueva Constitución que entraría en vigencia únicamente tras su aprobación en referéndum. El mandatario remitió el Decreto al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que continúe con el proceso, alegando que la Constitución lo faculta para convocar sin autorización adicional.

Las reacciones fueron inmediatas:

Salim Saidan: “Ruptura total del Estado de derecho, preocupante. El @cnegobec no debería organizar este proceso sin dictamen de la @CorteConstEcu.”

Salim Zaidán: "Sucedió lo que advertimos algunos constitucionalistas y con cálculo: Viernes. Ruptura total del Estado de Derecho, preocupante. El @cnegobec no debería organizar este proceso electoral porque el proponente remite el Decreto sin Dictamen de la @CorteConstEcu."

Pablo Encalada: “La Corte Constitucional lo declarará inconstitucional, salvo que el gobierno se tome la Corte por la fuerza.”

Demandarán la inconstitucionalidad del decreto de convocatoria a constituyente, y la Corte Constitucional lo declarará inconstitucional.



Salvo que de facto el gobierno se tome la Corte con las armas, esa convocatoria a constituyente se caerá. — Pablo Encalada Hidalgo (@pencaladah) September 19, 2025

Alejandro Muñoz: “Este acto constituye un rompimiento al orden constitucional, es decir, un golpe de Estado dictatorial. Es urgente la intervención internacional.”

Esta solicitud constituye un rompimiento al orden constitucional, es decir, un golpe de estado… https://t.co/flWQdLLcyf — Alejandro Muñoz (@AlejandroMunozH) September 19, 2025

Mauro Andino: “Noboa se limpia con la Constitución y la Corte Constitucional. Esta barbaridad será enfrentada en las urnas.”

Daniel Noboa, fiel a su espíritu de señor feudal, ordena preguntar al pueblo, si quiere o no, la instalación de una Constituyente. Así, se limpia con la Constitución y con la Corte Constitucional. Todos los que alentaron sus arrebatos antidemocráticos, son responsables de su… pic.twitter.com/ZNj8misUQ2 — Mauro Andino Espinoza (@mauroandinoe) September 19, 2025

Mónica Luzárraga: “Estamos siendo empujados a la inestabilidad por el capricho enfermizo de un muchacho inmaduro respaldado por quienes no aman al país.”

Mónica Luzárraga: "¿De verdad quedan dudas de que no es constitucional convocar directamente a una Constituyente? ¿Les quedan dudas de qué exactamente? Este país está siendo empujado de nuevo a la misma inestabilidad que vivimos antes del 2008, por el capricho enfermizo de un muchacho que nunca…"

Ernesto Pazmiño: “El presidente interpreta arbitrariamente la Constitución para saltarse el control constitucional. La Corte debe frenar este intento de dictadura.”

Ernesto Pazmiño: "🚨Alerta🚨 De manera antojadiza y fiel al estilo totalitario, @DanielNoboaOk emite un Decreto convocando directamente a Consulta Popular para la Asamblea Constituyente, se fundamenta en el Art.444 y el 424 para justificar de manera arbitraria e interpretando la Constitución…"

La convocatoria abre un nuevo frente de crisis política y jurídica en el país, que podría derivar en acciones de inconstitucionalidad contra el Decreto.