September 19, 2025

Kunming acoge Foro de Cooperación de Medios de Comunicación de la Franja y la Ruta 2025

El Foro de Cooperación de Medios de Comunicación de la Franja y la Ruta 2025 se celebró el 16 de septiembre en Kunming, provincia de Yunnan. Al encuentro, asistieron más de 200 representantes extranjeros de 87 países, organizaciones internacionales y regionales, y 165 medios de comunicación e instituciones.

Los participantes consideran que, desde que el presidente Xi Jinping propuso la importante iniciativa de construir conjuntamente la Franja y la Ruta (BRI) en 2013, la iniciativa china ha logrado resultados fructíferos, convirtiéndose en un bien público internacional muy bien recibido y una excelente plataforma para la cooperación internacional.

Recientemente, el presidente Xi Jinping propuso la Iniciativa para la Gobernanza Global en la reunión «Organización de Cooperación de Shanghai +», aportando la sabiduría china y ofreciendo una solución para construir un sistema de gobernanza global más justo y equitativo. Esta iniciativa también abrió un nuevo y mayor espacio de desarrollo para el desarrollo conjunto de alta calidad BRI.

Los participantes expresaron la necesidad de que los medios de comunicación de todos los países profundicen aún más en su activa cooperación, actuando como promotores del espíritu de la Ruta de la Seda, documentando y narrando los logros del desarrollo, y participando y promoviendo el aprendizaje mutuo entre civilizaciones.

El foro fue organizado conjuntamente por el Diario del Pueblo, el Comité Provincial de Yunnan del Partido Comunista de China y el Gobierno Popular Provincial de Yunnan.

Bajo el lema «Compartir la responsabilidad mediática y promover el aprendizaje mutuo entre civilizaciones», la magna cita contó con una ceremonia de apertura, un foro principal, un diálogo sobre la cooperación mediática de la Franja y la Ruta y otros subforos.

