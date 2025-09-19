Lo que hay que saber antes de que comience la Oktoberfest en Múnich 

Por Britta Schultejans (dpa). Múnich, 19 sep (dpa) – La 190ª Oktoberfest comienza este sábado en la ciudad alemana de Múnich y atraerá una vez más a amantes de la cerveza de Alemania y de muchos otros países del mundo. Aquí, algunas respuestas a las principales preguntas sobre la que probablemente sea la fiesta popular más grande del mundo.

¿Qué carpa visitar?

En el Oktoberfest hay 14 carpas grandes, además de las más pequeñas y las que se encuentran en la Oidn Wiesn, la parte sur de la Theresienwiese, el «Prado de Teresa», el lugar donde se celebra el evento. Pero quien crea que da igual en qué carpa celebrar, probablemente nunca haya estado allí.

ARCHIVO – Agentes de policía entre las carpas del recinto de la Oktoberfest, la Fiesta de la Cerveza de Múnich. Foto: Peter Kneffel/dpa

«Estas carpas son biotopos muy diferentes», afirma el autor Christian Rupprecht, que acaba de publicar el libro «Inside Wiesn», cuyo subtítulo reza: «Dime dónde bebes y te diré quién eres».

La variedad abarca, tal y como él mismo describe en su libro, desde la tranquilidad tradicional de la carpa Augustiner hasta el ambiente festivo y desenfrenado de las carpas Schottenhamel o Paulaner, pasando por la variante de lujo de la carpa Käfer y la «asamblea general de trajes tradicionales de la ONU», como la denomina Rupprecht, en la carpa Hofbräu, con su público internacional. «En realidad, son universos diferentes», afirma.

¿Cómo se reserva una mesa?

Ahora ya no es posible. En la mayoría de las carpas, las mesas están ya completas desde la primavera europea, sobre todo para las noches y los fines de semana, y las reservas especiales para los muniqueses que ofrecen algunas carpas se agotaron en un tiempo récord.

Sin embargo, los propietarios no asignan todas las plazas. La recomendación es apresurarse por la mañana, al comienzo de la fiesta, hacia la carpa a la que se quiera ir, para ver si queda lugar. Sin embargo, no es buena idea —de hecho, es uno de los errores que no se deben cometer— gastar miles de euros en proveedores secundarios. Aunque los hosteleros de la Wiesn actúan ahora de forma conjunta y con un bufete de abogados especializado en estos casos, es probable que no lleguen a detectar todas las ofertas abusivas y poco serias que surgen en torno a esta fiesta, según dice el portavoz de los hosteleros de la Wiesn, Peter Inselkammer.

¿Qué cerveza sabe mejor?

Hay seis cervezas de Múnich autorizadas para su venta en la Oktoberfest: Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner y Spaten. El contenido alcohólico de las cervezas varía entre el 5,9 % y el 6,3 %.

Cuál de las cervezas de la Wiesn sabe mejor no es solo una cuestión de gustos, sino sobre todo una cuestión de fe. Esto se demuestra cada año durante la cata a ciegas en la degustación oficial de cerveza de la Wiesn, poco antes del inicio de la Oktoberfest. Quienes al principio afirman con rotundidad que sin duda podrán distinguir su cerveza favorita, pronto se dan cuenta de que no es tan así.

¿Cuánto cuesta la cerveza?

La cerveza en la Wiesn vuelve a subir de precio: según datos del ayuntamiento, este año la jarra de cerveza costará entre 14,50 (17,01 dólares) y 15,80 euros (18,54 dólares) en la Oktoberfest. Esto supone un aumento promedio del 3,52 % con respecto a 2024, cuando el litro costaba entre 13,60 y 15,30 euros.

¿Quién cuenta los millones de visitantes de la Wiesn?

Según datos oficiales, suelen ser alrededor de seis millones de visitantes. En la Wiesn récord hasta la fecha, en 2023, llegaron incluso a ser 7,2 millones.

¿Qué hay de la seguridad?

«Por el momento no tenemos indicios de que exista una amenaza concreta», dijo a dpa el ministro de Interior de Baviera, Joachim Herrmann. «Este año también apostamos por nuestras medidas de seguridad probadas para garantizar la seguridad en el Theresienwiese y sus alrededores», señaló.

Esto significa que se mantendrá la valla alrededor del recinto y los controles de acceso. Quienes lleven equipaje voluminoso deberán dejarlo en uno de los puntos de consigna y no podrán introducirlo en el recinto.

Para casos de emergencia, amenazas o agresiones sexuales, algunas carpas cuentan con la aplicación «SafeNow», con la que se puede llamar al personal de seguridad con un solo clic. Según el portavoz de los hosteleros, Inselkammer, la aplicación fue utilizada el año pasado en su carpa principalmente por los camareros.

Con información de Agencia DPA