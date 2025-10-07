Nicaragua y China fortalecen cooperación e intercambio audiovisual 

MANAGUA, El Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua firmó hoy domingo un convenio de cooperación e intercambio con el Centro de Doblaje para Televisión y Cine del Grupo de Medios de China (CMG, siglas en inglés), confirmando medios nicaragüenses.

La ceremonia incluyó un encuentro entre coordinadores de medios oficiales del país centroamericano y una delegación del CMG, marco en el que se abordó el trabajo en el ámbito mediático.

El coordinador de medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua, Daniel Ortega Murillo, refirió en su discurso que habrá nuevos programas y más contenido audiovisual de China como telenovelas, trabajos especiales y documentales a través de canales en Nicaragua.

Destacó que los comunicadores de Nicaragua y China avancen, al estrechar los lazos de hermandad y cooperación. «Avanzamos todos los días en la defensa de la estabilidad, la paz y la prosperidad» y «seguimos contribuyendo al avance victorioso de nuestros pueblos», subrayó el coordinador de medios de Nicaragua.

Por su parte, el subdirector del Centro de Doblaje de TV y Cine del CMG, Wen Guangwei, explicó que la agrupación cuenta al mundo historias reales y multidimensionales sobre China.

Wen comentó que ante el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China, el CMG firmó con el canal 6 del país centroamericano un acuerdo de cooperación para la difusión de contenidos audiovisuales ya la fecha ya se han emitido programas chinos en otros canales en Nicaragua con excelente acogida.

«Hoy traemos especialmente para el público nicaragüense programas audiovisuales de alta calidad del Grupo de Medios de China como ‘El Guardián del Patrimonio'», dijo el subdirector del Centro de Doblaje de TV y Cine, además de recomendar de manera amplia la cinta «Shenzhou-13», el primer documental espacial filmado en resolución 8k producido en China.

«Esperamos que estas obras no solo sean una muestra del arte audiovisual, sino que también despierten una resonancia emocional entre los pueblos de China y Nicaragua», detalló Wen.

A su vez, el ministro consejero de la Embajada de China en Nicaragua, Zhou Yi, dijo que la cooperación mediática constituye un componente importante de la colaboración entre ambos países, además de desempeñar un papel positivo en la mejora del entendimiento mutuo y la profundización de la amistad de los dos pueblos.

«Vamos a seguir apoyando los intercambios y la cooperación entre el CMG y los medios de comunicación nicaragüense, contando conjuntamente historias de la amistad de los dos pueblos y profundizando de manera constante la amistad», señaló.

El CMG de China espera seguir profundizando la cooperación con sus socios mediáticos en Nicaragua, al promover de manera conjunta el intercambio audiovisual y cultural.



Confirmado.net – Xinhua