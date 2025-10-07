Urgente!

El centro de la protesta se traslada este lunes a Pastaza: nacionalidades se movilizan y Daniel Noboa hace visita 

  • octubre 6, 2025
  • 2 Min Read

Este lunes, 6 de octubre, se cumplen quince días del inicio del paro nacional convocado por la Conaie.

Las siete nacionalidades amazónicas de Pastaza realizarán este lunes, 6 de octubre, a las 09:00 una movilización en contra del gobierno de Daniel Noboa.

La semana pasada hubo algunos cierres en la carretera Puyo-Macas. Foto: Medios digitales

Estos colectivos anunciaron la semana anterior que se sumarían al paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y han realizado cierres de vías.

En un comunicado señalaron que la mañana de este lunes, en el décimo quinto día del paro, realizarán una marcha pacífica, denominada “Marcha por la vida y el territorio”. Su pedido principal es que el régimen suspenda los proyectos de rondas petroleras, el cual se suma a las exigencias de la Conaie respecto a mantener el subsidio al diésel y atender a la salud y a la educación, entre otros temas.

Exigieron al Gobierno abstenerse del uso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional “para intimidar y silenciar (sus) voces” amparado en el estado de excepción para diez provincias del país emitido el pasado 4 de octubre.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, es oriundo de esa provincia y la semana pasada dirigió la protesta desde ahí, pero los últimos días recorrió sectores de la Sierra norte y centro.

En tanto que Noboa tiene previsto asistir a dos eventos en Pastaza a las 09:30 y a las 10:30.

El primero es una entrega de beneficios al sector rural de la provincia en la parroquia Simón Bolívar; y el otro, una entrega de un dique en la parroquia Fátima. (I)

Confirmado.net – El Universo 

