Murió Felipe Staiti: el emotivo adiós de Enanitos Verdes a su guitarrista y fundador

El rock en español despide a una de sus figuras más influyentes

El mundo de la música está de luto tras la muerte de Felipe Staiti, histórico integrante de Enanitos Verdes y uno de los referentes del rock en español.

El músico falleció el lunes en Mendoza, Argentina, luego de haber sido hospitalizado por complicaciones de salud. La noticia fue confirmada por la propia banda a través de un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales.

El mensaje de despedida de Enanitos Verdes

A través de un comunicado, la banda expresó su dolor:

“Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años”.

Además, informaron que no se realizará velatorio ni ceremonia, mientras que la familia agradeció las múltiples muestras de cariño recibidas.

Qué se sabe sobre su fallecimiento

Felipe Staiti, de 64 años, murió en el Hospital Italiano de Mendoza, donde había sido ingresado tras presentar un cuadro de fiebre alta luego de una gira.

Según reportes locales, su estado de salud se deterioró rápidamente, lo que obligó su traslado a terapia intensiva. Finalmente, falleció a causa de una hemorragia masiva.

Un legado imborrable en el rock latino

Staiti fue uno de los fundadores de Enanitos Verdes en 1979, junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo.

La banda se convirtió en un ícono del rock latino con éxitos como:

Lamento Boliviano

La muralla verde

Su estilo y aporte musical marcaron a generaciones en toda América Latina.

Reacciones y homenajes tras su partida

Desde el ámbito cultural, diversas figuras han expresado su pesar. El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó su legado:

“Un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino”.

Su partida representa una gran pérdida para la música latinoamericana, especialmente para el rock argentino.

Una generación que marcó el rock en español

Felipe Staiti formó parte de una generación de músicos que consolidó el rock en español como un movimiento cultural en América Latina durante las décadas de los 80 y 90.

Enanitos Verdes logró trascender fronteras y posicionarse como una de las bandas más influyentes del género.

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Con información de RT