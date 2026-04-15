Judicatura en la mira: 14 impugnaciones frenan designación de vocales en Ecuador

Proceso clave entra en fase crítica tras objeciones a candidatos

El proceso para designar nuevas autoridades en el Consejo de la Judicatura enfrenta un nuevo obstáculo. Un total de 14 impugnaciones fueron presentadas contra la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, lo que podría retrasar o redefinir la elección de vocales.

El organismo encargado del proceso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), confirmó que las objeciones se recibieron dentro del plazo establecido.

¿Quiénes son los candidatos impugnados?

Las impugnaciones se distribuyen entre los tres postulantes:

Mercedes Caicedo: 5 impugnaciones

Ramón Echaiz: 5 impugnaciones

Paquita Chiluiza: 4 impugnaciones

Las objeciones provienen de distintas provincias, principalmente de Pichincha, y forman parte del proceso de escrutinio ciudadano previo a la designación.

Qué pasará con las impugnaciones

El CPCCS informó que la Comisión Técnica de Selección deberá presentar, hasta el 15 de abril, un informe individual sobre cada impugnación, incluyendo recomendaciones de admisión o inadmisión.

Posteriormente, el pleno del organismo decidirá si acepta o rechaza las objeciones. Esta resolución será clave para determinar si el proceso continúa o se ve afectado.

En caso de que las impugnaciones no prosperen, los candidatos avanzarán a la siguiente fase, que incluye la presentación de sus planes de trabajo.

Una Judicatura en medio de cambios

La designación de nuevos vocales ocurre en un contexto de inestabilidad institucional.

Los nuevos funcionarios reemplazarán a Mario Godoy, quien renunció antes de enfrentar un proceso político en la Asamblea Nacional del Ecuador, y a Alexandra Villacís, quien también dimitió en medio de controversias legales.

Este escenario ha incrementado la atención sobre el proceso actual, considerado clave para la institucionalidad del sistema judicial.

Importancia del proceso para el sistema judicial

El Consejo de la Judicatura es el organismo encargado de la administración, disciplina y evaluación de jueces en Ecuador, por lo que la designación de sus vocales tiene un impacto directo en el funcionamiento de la justicia.

Las impugnaciones reflejan el nivel de escrutinio público sobre un proceso que define el rumbo del sistema judicial en el país.

Crisis en la Judicatura: antecedentes y claves

Juicio político en la Asamblea Nacional: qué ocurrió

Cómo funciona el CPCCS y sus competencias

Con información de El Universo