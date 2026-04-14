Liga de Quito vs Mirassol: la millonaria diferencia en el valor de sus plantillas en la Libertadores 2026

El duelo no solo se juega en la cancha: así se comparan económicamente ambos clubes

Liga Deportiva Universitaria de Quito y Mirassol FC se enfrentan este martes 14 de abril por la segunda jornada del Grupo G de la Copa Libertadores 2026.

El partido, que se disputará a las 21:00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, no solo despierta interés deportivo, sino también económico: ambos clubes presentan diferencias significativas en el valor de sus plantillas.

¿Cuánto valen las plantillas de Liga de Quito y Mirassol?

Según datos del portal especializado Transfermarkt:

Liga de Quito: aproximadamente 21 millones de dólares

aproximadamente 21 millones de dólares Mirassol FC: alrededor de 35 millones de dólares

El equipo brasileño supera económicamente al conjunto ecuatoriano, reflejando el crecimiento financiero de clubes emergentes del fútbol brasileño.

Historia vs presente: la gran diferencia entre ambos clubes

Más allá de los números, la comparación también evidencia dos realidades distintas.

Liga de Quito cuenta con un importante palmarés internacional:

Campeón de la Copa Libertadores 2008

Copa Sudamericana 2009 y 2023

Recopa Sudamericana 2009 y 2010

Este historial convierte al club ecuatoriano en uno de los más exitosos del continente.

Por su parte, Mirassol vive el mejor momento de su historia reciente, aunque con logros más modestos:

Campeón de la Serie D de Brasil (2020)

Campeón de la Serie C (2022)

Ascenso a la Serie A en 2024

Aún no registra títulos internacionales, pero su crecimiento económico y deportivo es evidente.

Un partido clave en la Copa Libertadores 2026

El encuentro en Quito será determinante para ambos equipos en sus aspiraciones dentro del Grupo G.

Liga buscará hacer valer su experiencia internacional y localía, mientras que Mirassol intentará imponer su fortaleza económica y el impulso de su presente competitivo.

El peso económico en el fútbol sudamericano

En la actualidad, el valor de las plantillas se ha convertido en un indicador clave del potencial competitivo de los equipos. Sin embargo, en torneos como la Copa Libertadores, la historia, la experiencia y la localía siguen siendo factores decisivos.

Este enfrentamiento refleja cómo el fútbol sudamericano combina tradición y nuevos proyectos en constante crecimiento.

Resultados y tabla de la Copa Libertadores 2026

Equipos ecuatorianos en torneos internacionales

Historia de Liga de Quito en la Libertadores

Con información de EL Universo